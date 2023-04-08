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Вильярреал - Атлетик 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
13 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
Вильярреал
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетик Б, которое состоится 13 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетик Б
Бильбао
1ИспанияврПепе Рейна
8АргентиназщХуан Фойт
23АлжирзщАйсса Манди
4ИспаниязщПау Торрес
39ИспаниязщРамон Терратс
24ИспанияпзАльфонсо Педраса
6ФранцияпзЭтьен Капу
10ИспанияпзДани Парехо
21ИспанияпзЙереми Пино
11НигериянпСаму Чуквезе
15СенегалнпНиколас Джексон
1ИспанияврУнай Симон
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
31ИспаниязщАйтор Паредес
24ИспаниязщМикель Баленсиага
17ИспаниязщЮри Берчиче
14ИспанияпзДани Гарсия
6ИспанияпзМикель Весга
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Атлетико М33 21 6 6 60-26 69 69.7
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид33 21 5 7 69-32 68 68.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад33 18 7 8 43-29 61 61.6
5
Лига Европы
Вильярреал33 16 6 11 47-34 54 54.5
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис33 15 7 11 40-37 52 52.5
7 Жирона33 13 8 12 52-46 47 47.5
8 Атлетик Б33 13 8 12 43-33 47 47.5
9 Райо Вальекано33 12 10 11 40-42 46 46.5
10 Осасуна33 12 8 13 29-35 44 44.4
11 Севилья33 12 8 13 41-49 44 44.4
12 Мальорка33 11 8 14 32-37 41 41.4
13 Сельта33 10 9 14 38-46 39 39.4
14 Альмерия33 10 6 17 42-58 36 36.4
15 Кадис33 8 11 14 26-49 35 35.4
16 Вальядолид33 10 5 18 30-57 35 35.4
17 Валенсия33 9 7 17 36-40 34 34.3
18
Зона вылета
Хетафе33 8 10 15 30-42 34 34.3
19
Зона вылета
Эспаньол33 7 10 16 40-56 31 31.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

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