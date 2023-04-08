Вильярреал - Атлетик 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
13 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетик Б, которое состоится 13 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Пепе Рейна
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|23
|зщ
|Айсса Манди
|4
|зщ
|Пау Торрес
|39
|зщ
|Рамон Терратс
|24
|пз
|Альфонсо Педраса
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|21
|пз
|Йереми Пино
|11
|нп
|Саму Чуквезе
|15
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Унай Симон
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|31
|зщ
|Айтор Паредес
|24
|зщ
|Микель Баленсиага
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|14
|пз
|Дани Гарсия
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|21
|6
|6
|60-26
|69
|69.7
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|21
|5
|7
|69-32
|68
|68.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|33
|18
|7
|8
|43-29
|61
|61.6
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|33
|16
|6
|11
|47-34
|54
|54.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|33
|15
|7
|11
|40-37
|52
|52.5
|7
|Жирона
|33
|13
|8
|12
|52-46
|47
|47.5
|8
|Атлетик Б
|33
|13
|8
|12
|43-33
|47
|47.5
|9
|Райо Вальекано
|33
|12
|10
|11
|40-42
|46
|46.5
|10
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|29-35
|44
|44.4
|11
|Севилья
|33
|12
|8
|13
|41-49
|44
|44.4
|12
|Мальорка
|33
|11
|8
|14
|32-37
|41
|41.4
|13
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|38-46
|39
|39.4
|14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|36.4
|15
|Кадис
|33
|8
|11
|14
|26-49
|35
|35.4
|16
|Вальядолид
|33
|10
|5
|18
|30-57
|35
|35.4
|17
|Валенсия
|33
|9
|7
|17
|36-40
|34
|34.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|33
|8
|10
|15
|30-42
|34
|34.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|33
|7
|10
|16
|40-56
|31
|31.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
|16.2