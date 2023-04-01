Страсбург - Ницца 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
13 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ницца, которое состоится 13 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ницца
Ницца
|1
|вр
|Матц Селс
|5
|зщ
|Лука Перрен
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|23
|зщ
|Максим Ле Маршан
|32
|зщ
|Фредерик Жильбер
|14
|пз
|Саньин Прцич
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|11
|пз
|Димитри Льенар
|17
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|20
|нп
|Хабиб Диалло
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|16
|пз
|Аарон Рэмси
|28
|пз
|Хишем Будауи
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|35
|нп
|Бадредин Буанани
|9
|нп
|Теремас Моффи
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
Главные тренеры
|Фредерик Антонетти
|Дидье Дигар
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|34
|25
|3
|6
|79-35
|78
|76.5
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|34
|21
|9
|4
|57-26
|72
|70.6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|68.6
| 4
Лига Европы
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|62.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|57.8
|6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|54.9
|7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|54.9
|8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|50.0
|9
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|50.0
|10
|Реймс
|34
|12
|14
|8
|41-35
|50
|49.0
|11
|Клермон
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|49.0
|12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|42.2
|13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|41.2
|14
|Страсбург
|34
|8
|11
|15
|46-55
|35
|34.3
|15
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|34.3
|16
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|33.3
| 17
Зона вылета
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|31.4
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|22.5
| 19
Зона вылета
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|21.6
| 20
Зона вылета
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
|13.7