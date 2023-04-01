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Страсбург - Ницца 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
13 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Страсбург
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ницца, которое состоится 13 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ницца
Ницца
1БельгияврМатц Селс
5ФранциязщЛука Перрен
29ФранциязщИсмаэль Дукуре
23ФранциязщМаксим Ле Маршан
32ФранциязщФредерик Жильбер
14Босния и ГерцеговинапзСаньин Прцич
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
11ФранцияпзДимитри Льенар
17ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
19ФранцияпзХабиб Диарра
20СенегалнпХабиб Диалло
1ДанияврКаспер Шмейхель
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
25ФранциязщЖан-Клер Тодибо
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
16УэльспзАарон Рэмси
28АлжирпзХишем Будауи
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
35ФранциянпБадредин Буанани
9НигериянпТеремас Моффи
24ФранциянпГаэтан Лаборде
Главные тренеры
ФранцияФредерик Антонетти
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ34 25 3 6 79-35 78 76.5
2
Лига чемпионов
Ланс34 21 9 4 57-26 72 70.6
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель34 21 7 6 62-34 70 68.6
4
Лига Европы
Монако34 19 7 8 68-51 64 62.7
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион34 16 8 10 57-41 56 54.9
8 Ницца34 13 12 9 42-32 51 50.0
9 Лорьян34 14 9 11 48-46 51 50.0
10 Реймс34 12 14 8 41-35 50 49.0
11 Клермон34 14 8 12 37-44 50 49.0
12 Монпелье34 13 4 17 56-57 43 42.2
13 Тулуза34 12 6 16 48-55 42 41.2
14 Страсбург34 8 11 15 46-55 35 34.3
15 Брест34 8 11 15 38-50 35 34.3
16 Осер34 8 10 16 32-56 34 33.3
17
Зона вылета
Нант34 6 14 14 35-50 32 31.4
18
Зона вылета
Аяччо34 6 5 23 22-61 23 22.5
19
Зона вылета
Труа34 4 10 20 42-73 22 21.6
20
Зона вылета
Анже34 3 5 26 28-74 14 13.7

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