23:40 ()
Онлайн трансляции
Пятница 12 мая
Суббота 13 мая
Свернуть список

ПСЖ - Аяччо 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
13 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
ПСЖ
Аяччо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Аяччо, которое состоится 13 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Аяччо
Аяччо
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
4ИспаниязщСерхио Рамос
5Бразилиязщ Маркиньос
2МароккозщАшраф Хакими
14ИспаниязщХуан Бернат
15ПортугалияпзДанилу Перейра
17Португалияпз Витинья
6ИталияпзМарко Верратти
8ИспанияпзФабиан Руис
30АргентинанпЛионель Месси
7ФранциянпКилиан Мбаппе
1ФранцияврБенжамен Леруа
25КамерунзщУмар Гонсалес
15ФранциязщКлеман Видаль
3Кот-д'ИвуарзщИсмаэль Диалло
20Коморские островапзМохамед Юссуф
6ФранцияпзМатьё Кутадёр
8ФранцияпзВенсан Маршетти
27ШвейцарияпзКевин Шпадануда
14Буркина-ФасонпСирий Байала
34ФранциянпМусса Сумано
17ФранциянпРомен Амума
Главные тренеры
ФранцияКристоф Галтье
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ34 25 3 6 79-35 78 76.5
2
Лига чемпионов
Ланс34 21 9 4 57-26 72 70.6
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель34 21 7 6 62-34 70 68.6
4
Лига Европы
Монако34 19 7 8 68-51 64 62.7
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион34 16 8 10 57-41 56 54.9
8 Ницца34 13 12 9 42-32 51 50.0
9 Лорьян34 14 9 11 48-46 51 50.0
10 Реймс34 12 14 8 41-35 50 49.0
11 Клермон34 14 8 12 37-44 50 49.0
12 Монпелье34 13 4 17 56-57 43 42.2
13 Тулуза34 12 6 16 48-55 42 41.2
14 Страсбург34 8 11 15 46-55 35 34.3
15 Брест34 8 11 15 38-50 35 34.3
16 Осер34 8 10 16 32-56 34 33.3
17
Зона вылета
Нант34 6 14 14 35-50 32 31.4
18
Зона вылета
Аяччо34 6 5 23 22-61 23 22.5
19
Зона вылета
Труа34 4 10 20 42-73 22 21.6
20
Зона вылета
Анже34 3 5 26 28-74 14 13.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close