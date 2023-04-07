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Салернитана - Аталанта 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
13 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Салернитана
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Аталанта, которое состоится 13 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Аталанта
Бергамо
13МексикаврГильермо Очоа
5АвстриязщФлавиус Данилюк
66ИталиязщМаттео Ловато
98ИталиязщЛоренцо Пирола
30ИталиязщПаскуале Маццокки
3ХорватиязщДомагой Брадарич
18МалипзЛассана Кулибали
10НидерландыпзТонни де Вильена
20КипрпзГригорис Кастанос
29СенегалнпБулайе Диа
99ПольшанпКшиштоф Пёнтек
57ИталияврМарко Спортьелло
2ИталиязщРафаэл Толой
19АлбаниязщБерат Джимсити
42ИталиязщДжорджио Скальвини
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
3ДаниязщЙоаким Мехле
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
88ХорватияпзМарио Пашалич
91КолумбиянпДуван Сапата
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Соуза
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи34 26 5 3 70-23 83 81.4
2
Лига чемпионов
Ювентус34 20 6 8 52-28 66 64.7
3
Лига чемпионов
Лацио34 19 7 8 52-26 64 62.7
4
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
5
Лига Европы
Милан34 17 10 7 55-39 61 59.8
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта34 17 7 10 56-41 58 56.9
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина34 12 10 12 45-40 46 45.1
9 Удинезе34 11 13 10 45-41 46 45.1
10 Болонья34 12 10 12 43-44 46 45.1
11 Монца34 12 10 12 42-45 46 45.1
12 Торино34 12 10 12 36-39 46 45.1
13 Сассуоло34 12 8 14 41-50 44 43.1
14 Эмполи34 9 11 14 31-44 38 37.3
15 Салернитана34 7 14 13 42-56 35 34.3
16 Лечче34 7 10 17 28-41 31 30.4
17 Верона34 7 9 18 28-51 30 29.4
18
Зона вылета
Специя34 5 12 17 28-56 27 26.5
19
Зона вылета
Кремонезе34 4 12 18 31-59 24 23.5
20
Зона вылета
Сампдория34 3 8 23 20-61 17 16.7

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