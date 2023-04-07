Салернитана - Аталанта 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
13 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Аталанта, которое состоится 13 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Аталанта
Бергамо
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|5
|зщ
|Флавиус Данилюк
|66
|зщ
|Маттео Ловато
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|10
|пз
|Тонни де Вильена
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|29
|нп
|Булайе Диа
|99
|нп
|Кшиштоф Пёнтек
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|3
|зщ
|Йоаким Мехле
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|88
|пз
|Марио Пашалич
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|81.4
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|64.7
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52-26
|64
|62.7
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|61.8
| 5
Лига Европы
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|59.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|34
|17
|7
|10
|56-41
|58
|56.9
|7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|56.9
|8
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|45.1
|9
|Удинезе
|34
|11
|13
|10
|45-41
|46
|45.1
|10
|Болонья
|34
|12
|10
|12
|43-44
|46
|45.1
|11
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|45.1
|12
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|45.1
|13
|Сассуоло
|34
|12
|8
|14
|41-50
|44
|43.1
|14
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|37.3
|15
|Салернитана
|34
|7
|14
|13
|42-56
|35
|34.3
|16
|Лечче
|34
|7
|10
|17
|28-41
|31
|30.4
|17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|26.5
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|23.5
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|34
|3
|8
|23
|20-61
|17
|16.7