23:40 ()
Онлайн трансляции
Пятница 12 мая
Суббота 13 мая
Свернуть список

Интер - Сассуоло 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
13 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Интер М
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Сассуоло, которое состоится 13 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Сассуоло
Сассуоло
1СловенияврСамир Ханданович
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
12ИталиязщРауль Белланова
23ИталияпзНиколо Барелла
77ХорватияпзМарсело Брозович
11АргентинапзХоакин Корреа
22АрмениянпГенрих Мхитарян
90БельгиянпРомелу Лукаку
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
28ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
6Бразилиязщ Рожерио
16ИталияпзДавиде Фраттези
27ФранцияпзМаксим Лопес
7БразилияпзМатеус Энрике
10ИталиянпДоменико Берарди
9ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияАлессио Дионизи
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи34 26 5 3 70-23 83 81.4
2
Лига чемпионов
Ювентус34 20 6 8 52-28 66 64.7
3
Лига чемпионов
Лацио34 19 7 8 52-26 64 62.7
4
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
5
Лига Европы
Милан34 17 10 7 55-39 61 59.8
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта34 17 7 10 56-41 58 56.9
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина34 12 10 12 45-40 46 45.1
9 Удинезе34 11 13 10 45-41 46 45.1
10 Болонья34 12 10 12 43-44 46 45.1
11 Монца34 12 10 12 42-45 46 45.1
12 Торино34 12 10 12 36-39 46 45.1
13 Сассуоло34 12 8 14 41-50 44 43.1
14 Эмполи34 9 11 14 31-44 38 37.3
15 Салернитана34 7 14 13 42-56 35 34.3
16 Лечче34 7 10 17 28-41 31 30.4
17 Верона34 7 9 18 28-51 30 29.4
18
Зона вылета
Специя34 5 12 17 28-56 27 26.5
19
Зона вылета
Кремонезе34 4 12 18 31-59 24 23.5
20
Зона вылета
Сампдория34 3 8 23 20-61 17 16.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close