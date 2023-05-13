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Специя - Милан 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
13 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Специя
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Милан, которое состоится 13 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Милан
Милан
69ПольшаврБартломей Дронговский
27ФранциязщКельвен Амьен-Аду
4УэльсзщИтан Ампаду
55ПольшазщПшемыслав Висневски
43ГрециязщДимитриос Николау
25ИталияпзСальваторе Эспозито
8ШвецияпзАльбин Экдаль
6МароккопзМехди Бурабья
10ИталиянпДаньеле Верде
18АнголанпМбала Н'Зола
11ГананпЭммануэль Гьяси
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
20ФранциязщПьер Калюлю
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
32ИталияпзТоммазо Побега
8ИталияпзСандро Тонали
10ИспанияпзБраим Диас
90БельгиянпШарль Де Кетеларе
27БельгиянпДивок Ориги
12ХорватиянпАнте Ребич
Главные тренеры
ИталияЛеонардо Семпличи
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи34 26 5 3 70-23 83 81.4
2
Лига чемпионов
Ювентус34 20 6 8 52-28 66 64.7
3
Лига чемпионов
Лацио34 19 7 8 52-26 64 62.7
4
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
5
Лига Европы
Милан34 17 10 7 55-39 61 59.8
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта34 17 7 10 56-41 58 56.9
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина34 12 10 12 45-40 46 45.1
9 Удинезе34 11 13 10 45-41 46 45.1
10 Болонья34 12 10 12 43-44 46 45.1
11 Монца34 12 10 12 42-45 46 45.1
12 Торино34 12 10 12 36-39 46 45.1
13 Сассуоло34 12 8 14 41-50 44 43.1
14 Эмполи34 9 11 14 31-44 38 37.3
15 Салернитана34 7 14 13 42-56 35 34.3
16 Лечче34 7 10 17 28-41 31 30.4
17 Верона34 7 9 18 28-51 30 29.4
18
Зона вылета
Специя34 5 12 17 28-56 27 26.5
19
Зона вылета
Кремонезе34 4 12 18 31-59 24 23.5
20
Зона вылета
Сампдория34 3 8 23 20-61 17 16.7

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