Специя - Милан 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
13 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Милан, которое состоится 13 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Милан
Милан
|69
|вр
|Бартломей Дронговский
|27
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|4
|зщ
|Итан Ампаду
|55
|зщ
|Пшемыслав Висневски
|43
|зщ
|Димитриос Николау
|25
|пз
|Сальваторе Эспозито
|8
|пз
|Альбин Экдаль
|6
|пз
|Мехди Бурабья
|10
|нп
|Даньеле Верде
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|20
|зщ
|Пьер Калюлю
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|32
|пз
|Томмазо Побега
|8
|пз
|Сандро Тонали
|10
|пз
|Браим Диас
|90
|нп
|Шарль Де Кетеларе
|27
|нп
|Дивок Ориги
|12
|нп
|Анте Ребич
Главные тренеры
|Леонардо Семпличи
|Стефано Пиоли
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|81.4
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|64.7
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52-26
|64
|62.7
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|61.8
| 5
Лига Европы
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|59.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|34
|17
|7
|10
|56-41
|58
|56.9
|7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|56.9
|8
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|45.1
|9
|Удинезе
|34
|11
|13
|10
|45-41
|46
|45.1
|10
|Болонья
|34
|12
|10
|12
|43-44
|46
|45.1
|11
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|45.1
|12
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|45.1
|13
|Сассуоло
|34
|12
|8
|14
|41-50
|44
|43.1
|14
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|37.3
|15
|Салернитана
|34
|7
|14
|13
|42-56
|35
|34.3
|16
|Лечче
|34
|7
|10
|17
|28-41
|31
|30.4
|17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|26.5
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|23.5
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|34
|3
|8
|23
|20-61
|17
|16.7