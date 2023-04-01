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Бавария - Шальке-04 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
13 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Бавария
Шальке-04

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Шальке-04, которое состоится 13 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Шальке-04
Гельзенкирхен
27ШвейцарияврЯн Зоммер
40МароккозщНуссайр Мазрауи
5ФранциязщБенжамен Павар
4НидерландызщМаттейс де Лигт
22ПортугалиязщЖоау Канселу
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
7ГерманияпзСерж Гнабри
42ГерманияпзДжамал Мусиала
11ФранциянпКингсли Коман
17СенегалнпСадио Мане
13ГерманияврАлександер Шволов
27ШвейцариязщСедрик Бруннер
5НидерландызщСепп ван ден Берг
35ПольшазщМарчин Каминьски
41ГерманиязщХеннинг Матрициани
6ГерманияпзТом Краус
30ЧехияпзАлекс Крал
10УругвайпзРодриго Саласар
19ТурциянпКенан Караман
11ГерманиянпМариус Бюльтер
9ГерманиянпСимон Теродде
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ГерманияТомас Райс
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария31 19 8 4 83-34 65 69.9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д31 20 4 7 73-40 64 68.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31 17 6 8 55-37 57 61.3
4
Лига чемпионов
Унион31 16 8 7 44-32 56 60.2
5
Лига Европы
Фрайбург31 16 8 7 46-38 56 60.2
6
Квалификация Лиги конференций
Байер31 14 6 11 54-43 48 51.6
7 Вольфсбург31 12 10 9 54-43 46 49.5
8 Майнц31 12 9 10 51-46 45 48.4
9 Айнтрахт Ф31 11 10 10 51-49 43 46.2
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М31 10 9 12 46-48 39 41.9
12 Вердер31 10 5 16 49-60 35 37.6
13 Аугсбург31 9 7 15 40-55 34 36.6
14 Хоффенхайм31 9 5 17 42-52 32 34.4
15 Шальке-0431 7 9 15 31-59 30 32.3
16 Штутгарт31 6 10 15 39-54 28 30.1
17
Зона вылета
Бохум31 8 4 19 33-69 28 30.1
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

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