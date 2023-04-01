Бавария - Шальке-04 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
13 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Шальке-04, которое состоится 13 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Шальке-04
Гельзенкирхен
|27
|вр
|Ян Зоммер
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|5
|зщ
|Бенжамен Павар
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|22
|зщ
|Жоау Канселу
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|7
|пз
|Серж Гнабри
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|11
|нп
|Кингсли Коман
|17
|нп
|Садио Мане
|13
|вр
|Александер Шволов
|27
|зщ
|Седрик Бруннер
|5
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|35
|зщ
|Марчин Каминьски
|41
|зщ
|Хеннинг Матрициани
|6
|пз
|Том Краус
|30
|пз
|Алекс Крал
|10
|пз
|Родриго Саласар
|19
|нп
|Кенан Караман
|11
|нп
|Мариус Бюльтер
|9
|нп
|Симон Теродде
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Томас Райс
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|19
|8
|4
|83-34
|65
|69.9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|31
|20
|4
|7
|73-40
|64
|68.8
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|17
|6
|8
|55-37
|57
|61.3
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|31
|16
|8
|7
|44-32
|56
|60.2
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|31
|16
|8
|7
|46-38
|56
|60.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|31
|14
|6
|11
|54-43
|48
|51.6
|7
|Вольфсбург
|31
|12
|10
|9
|54-43
|46
|49.5
|8
|Майнц
|31
|12
|9
|10
|51-46
|45
|48.4
|9
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|46.2
|10
|Кёльн
|32
|10
|11
|11
|47-51
|41
|42.7
|11
|Боруссия М
|31
|10
|9
|12
|46-48
|39
|41.9
|12
|Вердер
|31
|10
|5
|16
|49-60
|35
|37.6
|13
|Аугсбург
|31
|9
|7
|15
|40-55
|34
|36.6
|14
|Хоффенхайм
|31
|9
|5
|17
|42-52
|32
|34.4
|15
|Шальке-04
|31
|7
|9
|15
|31-59
|30
|32.3
|16
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|39-54
|28
|30.1
| 17
Зона вылета
|Бохум
|31
|8
|4
|19
|33-69
|28
|30.1
| 18
Зона вылета
|Герта
|32
|6
|7
|19
|39-67
|25
|26.0