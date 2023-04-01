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Айнтрахт - Майнц 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
13 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Айнтрахт Ф
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Майнц, которое состоится 13 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Майнц
Майнц
1ГерманияврКевин Трапп
18МализщАлмами Туре
20ЯпониязщМакото Хасебе
2ФранциязщЭван Н'Дика
24ПортугалиязщАурелио Бута
25ГерманиязщКристофер Ленц
8ШвейцарияпзДжибриль Соу
27ГерманияпзМарио Гётце
15ЯпониянпДаити Камада
29ДаниянпЙеспер Линдстрём
9ФранциянпРандаль Коло Муани
27ГерманияврРобин Центнер
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
16ГерманиязщШтефан Белл
19ФранциязщАнтони Каси
21ГерманиязщДанни да Коста
6ГерманияпзАнтон Стах
20ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
3ИспанияпзАарон Кариколь
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
9АвстриянпКарим Онисиво
17ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария31 19 8 4 83-34 65 69.9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д31 20 4 7 73-40 64 68.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31 17 6 8 55-37 57 61.3
4
Лига чемпионов
Унион31 16 8 7 44-32 56 60.2
5
Лига Европы
Фрайбург31 16 8 7 46-38 56 60.2
6
Квалификация Лиги конференций
Байер31 14 6 11 54-43 48 51.6
7 Вольфсбург31 12 10 9 54-43 46 49.5
8 Майнц31 12 9 10 51-46 45 48.4
9 Айнтрахт Ф31 11 10 10 51-49 43 46.2
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М31 10 9 12 46-48 39 41.9
12 Вердер31 10 5 16 49-60 35 37.6
13 Аугсбург31 9 7 15 40-55 34 36.6
14 Хоффенхайм31 9 5 17 42-52 32 34.4
15 Шальке-0431 7 9 15 31-59 30 32.3
16 Штутгарт31 6 10 15 39-54 28 30.1
17
Зона вылета
Бохум31 8 4 19 33-69 28 30.1
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

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