Айнтрахт - Майнц 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
13 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Майнц, которое состоится 13 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Кевин Трапп
|18
|зщ
|Алмами Туре
|20
|зщ
|Макото Хасебе
|2
|зщ
|Эван Н'Дика
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|25
|зщ
|Кристофер Ленц
|8
|пз
|Джибриль Соу
|27
|пз
|Марио Гётце
|15
|нп
|Даити Камада
|29
|нп
|Йеспер Линдстрём
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|27
|вр
|Робин Центнер
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|16
|зщ
|Штефан Белл
|19
|зщ
|Антони Каси
|21
|зщ
|Данни да Коста
|6
|пз
|Антон Стах
|20
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|3
|пз
|Аарон Кариколь
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|9
|нп
|Карим Онисиво
|17
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Бо Свенссон
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|19
|8
|4
|83-34
|65
|69.9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|31
|20
|4
|7
|73-40
|64
|68.8
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|17
|6
|8
|55-37
|57
|61.3
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|31
|16
|8
|7
|44-32
|56
|60.2
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|31
|16
|8
|7
|46-38
|56
|60.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|31
|14
|6
|11
|54-43
|48
|51.6
|7
|Вольфсбург
|31
|12
|10
|9
|54-43
|46
|49.5
|8
|Майнц
|31
|12
|9
|10
|51-46
|45
|48.4
|9
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|46.2
|10
|Кёльн
|32
|10
|11
|11
|47-51
|41
|42.7
|11
|Боруссия М
|31
|10
|9
|12
|46-48
|39
|41.9
|12
|Вердер
|31
|10
|5
|16
|49-60
|35
|37.6
|13
|Аугсбург
|31
|9
|7
|15
|40-55
|34
|36.6
|14
|Хоффенхайм
|31
|9
|5
|17
|42-52
|32
|34.4
|15
|Шальке-04
|31
|7
|9
|15
|31-59
|30
|32.3
|16
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|39-54
|28
|30.1
| 17
Зона вылета
|Бохум
|31
|8
|4
|19
|33-69
|28
|30.1
| 18
Зона вылета
|Герта
|32
|6
|7
|19
|39-67
|25
|26.0