23:41 ()
Онлайн трансляции
Пятница 12 мая
Суббота 13 мая
Свернуть список

Бохум - Аугсбург 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
13 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Бохум
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Аугсбург, которое состоится 13 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Аугсбург
Аугсбург
1ГерманияврМануэль Риман
2Коста-РиказщКристиан Гамбоа
20УкраиназщИван Ордец
4СербиязщЭрхан Машович
3Бразилиязщ Данило
7АвстрияпзКевин Штёгер
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
10ГерманияпзФилипп Фёрстер
11ЯпониянпТакума Асано
33ГерманиянпФилипп Хофман
22ГананпКристофер Антви-Адджей
40ЧехияврТомаш Коубек
2ПольшазщРоберт Гумни
6НидерландызщДжеффри Гауэлеу
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
10ГерманияпзАрне Майер
30ГерманияпзНиклас Дорш
13КосовопзЭльвис Реджбечай
9Босния и ГерцеговинапзЭрмедин Демирович
11ГерманиянпМергим Бериша
7ХорватиянпДион Белё
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
ГерманияЭнрико Масен
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария31 19 8 4 83-34 65 69.9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д31 20 4 7 73-40 64 68.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31 17 6 8 55-37 57 61.3
4
Лига чемпионов
Унион31 16 8 7 44-32 56 60.2
5
Лига Европы
Фрайбург31 16 8 7 46-38 56 60.2
6
Квалификация Лиги конференций
Байер31 14 6 11 54-43 48 51.6
7 Вольфсбург31 12 10 9 54-43 46 49.5
8 Майнц31 12 9 10 51-46 45 48.4
9 Айнтрахт Ф31 11 10 10 51-49 43 46.2
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М31 10 9 12 46-48 39 41.9
12 Вердер31 10 5 16 49-60 35 37.6
13 Аугсбург31 9 7 15 40-55 34 36.6
14 Хоффенхайм31 9 5 17 42-52 32 34.4
15 Шальке-0431 7 9 15 31-59 30 32.3
16 Штутгарт31 6 10 15 39-54 28 30.1
17
Зона вылета
Бохум31 8 4 19 33-69 28 30.1
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close