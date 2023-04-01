23:41 ()
Онлайн трансляции
Пятница 12 мая
Суббота 13 мая
Свернуть список

Вольфсбург - Хоффенхайм 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
13 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Вольфсбург
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хоффенхайм, которое состоится 13 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
1БельгияврКоэн Кастельс
3БельгиязщСебастиан Борнау
5НидерландызщМикки ван де Вен
2ГерманиязщКилиан Фишер
29ФранцияпзЖозуа Гилявоги
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
22ГерманияпзФеликс Нмеча
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
16ПольшапзЯкуб Каминьский
39АвстрияпзПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
1ГерманияврОливер Бауман
25НигериязщКевин Акпогума
5ТурциязщОзан Кабак
23СШАзщДжон Энтони Брукс
8ГерманияпзДеннис Гайгер
6ГерманияпзГриша Прёмель
11Испанияпз Анхелиньо
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
9ТогонпИла Бебу
27ХорватиянпАндрей Крамарич
10ИзраильнпМунас Даббур
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария31 19 8 4 83-34 65 69.9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д31 20 4 7 73-40 64 68.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31 17 6 8 55-37 57 61.3
4
Лига чемпионов
Унион31 16 8 7 44-32 56 60.2
5
Лига Европы
Фрайбург31 16 8 7 46-38 56 60.2
6
Квалификация Лиги конференций
Байер31 14 6 11 54-43 48 51.6
7 Вольфсбург31 12 10 9 54-43 46 49.5
8 Майнц31 12 9 10 51-46 45 48.4
9 Айнтрахт Ф31 11 10 10 51-49 43 46.2
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М31 10 9 12 46-48 39 41.9
12 Вердер31 10 5 16 49-60 35 37.6
13 Аугсбург31 9 7 15 40-55 34 36.6
14 Хоффенхайм31 9 5 17 42-52 32 34.4
15 Шальке-0431 7 9 15 31-59 30 32.3
16 Штутгарт31 6 10 15 39-54 28 30.1
17
Зона вылета
Бохум31 8 4 19 33-69 28 30.1
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close