23:41 ()
Онлайн трансляции
Пятница 12 мая
Суббота 13 мая
Свернуть список

Боруссия Д - Боруссия М 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
13 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Боруссия Д
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Боруссия М, которое состоится 13 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
25ГерманиязщНиклас Зюле
15ГерманиязщМатс Хуммельс
13ПортугалиязщРафаэл Геррейру
23ГерманияпзЭмре Джан
22АнглияпзДжуд Беллингем
19ГерманияпзЮлиан Брандт
21НидерландынпДониэлл Мален
27ГерманиянпКарим Адейеми
9Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
1ШвейцарияврЙонас Омлин
18АвстриязщШтефан Лайнер
3ЯпониязщКоу Итакура
5ГерманиязщМарвин Фридрих
25АлжирзщРами Бенсебаини
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
17ФранцияпзКуадио Коне
19ФранцияпзНатан Нгуму
32ГерманияпзФлориан Нойхаус
23ГерманияпзЙонас Хофман
13ГерманияпзЛарс Штиндль
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария31 19 8 4 83-34 65 69.9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д31 20 4 7 73-40 64 68.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31 17 6 8 55-37 57 61.3
4
Лига чемпионов
Унион31 16 8 7 44-32 56 60.2
5
Лига Европы
Фрайбург31 16 8 7 46-38 56 60.2
6
Квалификация Лиги конференций
Байер31 14 6 11 54-43 48 51.6
7 Вольфсбург31 12 10 9 54-43 46 49.5
8 Майнц31 12 9 10 51-46 45 48.4
9 Айнтрахт Ф31 11 10 10 51-49 43 46.2
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М31 10 9 12 46-48 39 41.9
12 Вердер31 10 5 16 49-60 35 37.6
13 Аугсбург31 9 7 15 40-55 34 36.6
14 Хоффенхайм31 9 5 17 42-52 32 34.4
15 Шальке-0431 7 9 15 31-59 30 32.3
16 Штутгарт31 6 10 15 39-54 28 30.1
17
Зона вылета
Бохум31 8 4 19 33-69 28 30.1
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close