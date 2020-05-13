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Унион - Фрайбург 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
13 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Унион
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Фрайбург, которое состоится 13 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Фрайбург
Фрайбург
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
26ФранциязщЖером Руссийон
18ХорватияпзЙосип Юранович
20ТуниспзАисса Лайдуни
8ГерманияпзРани Хедира
19ГерманияпзЯник Хаберер
17ГерманиянпКевин Бехренс
27НидерландынпШеральдо Бекер
26НидерландыврМарк Флеккен
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
5ГерманиязщМануэль Гульде
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
32ИталияпзВинченцо Грифо
33ГерманиянпНоа Вайсхаупт
9ГерманиянпЛукас Хёлер
38АвстриянпМихаэль Грегорич
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария31 19 8 4 83-34 65 69.9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д31 20 4 7 73-40 64 68.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31 17 6 8 55-37 57 61.3
4
Лига чемпионов
Унион31 16 8 7 44-32 56 60.2
5
Лига Европы
Фрайбург31 16 8 7 46-38 56 60.2
6
Квалификация Лиги конференций
Байер31 14 6 11 54-43 48 51.6
7 Вольфсбург31 12 10 9 54-43 46 49.5
8 Майнц31 12 9 10 51-46 45 48.4
9 Айнтрахт Ф31 11 10 10 51-49 43 46.2
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М31 10 9 12 46-48 39 41.9
12 Вердер31 10 5 16 49-60 35 37.6
13 Аугсбург31 9 7 15 40-55 34 36.6
14 Хоффенхайм31 9 5 17 42-52 32 34.4
15 Шальке-0431 7 9 15 31-59 30 32.3
16 Штутгарт31 6 10 15 39-54 28 30.1
17
Зона вылета
Бохум31 8 4 19 33-69 28 30.1
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

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