Спортинг - Маритиму 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
13 Мая 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Маритиму, которое состоится 13 Мая 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Маритиму
Фуншал
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|31
|26
|2
|3
|72-17
|80
|86.0
|2
|Порту
|31
|24
|4
|3
|64-19
|76
|81.7
|3
|Брага
|31
|23
|2
|6
|66-26
|71
|76.3
|4
|Спортинг
|31
|21
|4
|6
|65-28
|67
|72.0
|5
|Арока
|31
|13
|9
|9
|33-35
|48
|51.6
|6
|Витория Гимарайнш
|31
|14
|5
|12
|32-36
|47
|50.5
|7
|Шавиш
|31
|11
|10
|10
|32-35
|43
|46.2
|8
|Фамаликан
|31
|13
|3
|15
|35-41
|42
|45.2
|9
|Каза Пия
|31
|11
|7
|13
|28-35
|40
|43.0
|10
|Боавишта
|31
|11
|7
|13
|37-49
|40
|43.0
|11
|Визела
|31
|11
|6
|14
|33-35
|39
|41.9
|12
|Риу Аве
|31
|10
|9
|12
|33-37
|39
|41.9
|13
|Портимоненсе
|31
|10
|4
|17
|24-40
|34
|36.6
|14
|Жил Висенте
|31
|8
|7
|16
|28-39
|31
|33.3
|15
|Эшторил
|31
|8
|4
|19
|26-46
|28
|30.1
|16
|Маритиму
|31
|6
|5
|20
|29-58
|23
|24.7
|17
|Пасуш де Феррейра
|31
|5
|5
|21
|23-56
|20
|21.5
|18
|Санта-Клара
|31
|4
|7
|20
|22-50
|19
|20.4