Ингулец - Шахтёр 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1900
13 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Шахтёр, которое состоится 13 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ингулец (Петрово, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ингулец
Петрово
Шахтёр
Главные тренеры
|Сергей Иванович Ковалец
|Игор Йовичевич
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|25
|18
|6
|1
|58-18
|60
|80.0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|26
|18
|5
|3
|57-22
|59
|75.6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|25
|17
|4
|4
|52-28
|55
|73.3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|25
|15
|5
|5
|37-20
|50
|66.7
|5
|Александрия
|26
|9
|13
|4
|38-31
|40
|51.3
|6
|Колос
|25
|9
|6
|10
|21-27
|33
|44.0
|7
|Кривбасс
|25
|9
|5
|11
|21-28
|32
|42.7
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|29-35
|30
|40.0
|9
|Металлист 1925
|25
|5
|12
|8
|20-38
|27
|36.0
|10
|Ингулец
|25
|7
|6
|12
|20-29
|27
|36.0
|11
|Черноморец
|25
|6
|8
|11
|27-34
|26
|34.7
|12
|Минай
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|34.7
|13
|Верес
|25
|6
|6
|13
|30-38
|24
|32.0
|14
|Рух В
|25
|5
|9
|11
|26-35
|24
|32.0
| 15
Зона вылета
|Металлист
|25
|5
|7
|13
|26-44
|22
|29.3
| 16
Зона вылета
|Львов
|25
|3
|4
|18
|18-44
|13
|17.3