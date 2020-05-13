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Ингулец - Шахтёр 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1900
13 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 26-й тур
Ингулец
Шахтёр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Шахтёр, которое состоится 13 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ингулец (Петрово, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ингулец
Петрово
Шахтёр
Главные тренеры
УкраинаСергей Иванович Ковалец
ХорватияИгор Йовичевич
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр25 18 6 1 58-18 60 80.0
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-126 18 5 3 57-22 59 75.6
3
Квалификация Лиги конференций
Заря25 17 4 4 52-28 55 73.3
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К25 15 5 5 37-20 50 66.7
5 Александрия26 9 13 4 38-31 40 51.3
6 Колос25 9 6 10 21-27 33 44.0
7 Кривбасс25 9 5 11 21-28 32 42.7
8 Ворскла25 8 6 11 29-35 30 40.0
9 Металлист 192525 5 12 8 20-38 27 36.0
10 Ингулец25 7 6 12 20-29 27 36.0
11 Черноморец25 6 8 11 27-34 26 34.7
12 Минай25 6 8 11 19-28 26 34.7
13 Верес25 6 6 13 30-38 24 32.0
14 Рух В25 5 9 11 26-35 24 32.0
15
Зона вылета
Металлист25 5 7 13 26-44 22 29.3
16
Зона вылета
Львов25 3 4 18 18-44 13 17.3

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