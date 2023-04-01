Шахтёр С - Динамо-Брест 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
13 Мая 2023 года в 21:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Динамо-Брест, которое состоится 13 Мая 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|7
|6
|0
|1
|15-4
|18
|85.7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|7
|4
|2
|1
|13-7
|14
|66.7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|6
|4
|2
|0
|7-3
|14
|77.8
|4
|Неман
|6
|4
|1
|1
|10-5
|13
|72.2
|5
|Славия-Мозырь
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|47.6
|6
|Ислочь
|7
|3
|1
|3
|11-7
|10
|47.6
|7
|Сморгонь
|7
|3
|0
|4
|7-14
|9
|42.9
|8
|Слуцк
|8
|2
|3
|3
|10-11
|9
|37.5
|9
|Минск
|7
|1
|4
|2
|7-7
|7
|33.3
|10
|Гомель
|6
|1
|4
|1
|8-9
|7
|38.9
|11
|Нафтан
|7
|1
|2
|4
|4-10
|5
|23.8
|12
|Динамо-Брест
|7
|1
|0
|6
|5-12
|3
|14.3
|13
|Белшина
|6
|0
|2
|4
|2-9
|-8
|-10
|-44.4
|14
|Энергетик-БГУ
|6
|1
|1
|4
|3-9
|-16
|-20
|-88.9
| 15
Зона вылета
|Шахтёр С
|6
|4
|1
|1
|9-4
|-17
|-30
|-94.4