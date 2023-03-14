Кызыл-Жар - Жетысу 13 Мая прямая трансляция
13 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Жетысу, которое состоится 13 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|9
|7
|0
|2
|13-9
|21
|77.8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кызыл-Жар
|8
|6
|1
|1
|10-3
|19
|79.2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|8
|5
|2
|1
|20-8
|17
|70.8
|4
|Актобе
|8
|5
|2
|1
|20-9
|17
|70.8
|5
|Кайрат
|8
|4
|3
|1
|19-12
|15
|62.5
|6
|Тобол
|8
|3
|2
|3
|12-13
|11
|45.8
|7
|Атырау
|8
|3
|2
|3
|8-14
|11
|45.8
|8
|Окжетпес
|8
|3
|1
|4
|11-10
|10
|41.7
|9
|Кайсар
|8
|3
|1
|4
|11-13
|10
|41.7
|10
|Жетысу
|8
|3
|1
|4
|7-11
|10
|41.7
|11
|Шахтёр Крг
|8
|2
|2
|4
|10-12
|8
|33.3
| 12
Зона вылета
|Каспий
|8
|1
|2
|5
|8-16
|5
|20.8
| 13
Зона вылета
|Аксу
|8
|1
|1
|6
|8-18
|4
|16.7
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|9
|1
|0
|8
|5-14
|3
|11.1