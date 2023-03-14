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Кызыл-Жар - Жетысу 13 Мая прямая трансляция

13 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур
Кызыл-Жар
Жетысу

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Жетысу, которое состоится 13 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана9 7 0 2 13-9 21 77.8
2
Квалификация Лиги конференций
Кызыл-Жар8 6 1 1 10-3 19 79.2
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы8 5 2 1 20-8 17 70.8
4 Актобе8 5 2 1 20-9 17 70.8
5 Кайрат8 4 3 1 19-12 15 62.5
6 Тобол8 3 2 3 12-13 11 45.8
7 Атырау8 3 2 3 8-14 11 45.8
8 Окжетпес8 3 1 4 11-10 10 41.7
9 Кайсар8 3 1 4 11-13 10 41.7
10 Жетысу8 3 1 4 7-11 10 41.7
11 Шахтёр Крг8 2 2 4 10-12 8 33.3
12
Зона вылета
Каспий8 1 2 5 8-16 5 20.8
13
Зона вылета
Аксу8 1 1 6 8-18 4 16.7
14
Зона вылета
Мактаарал9 1 0 8 5-14 3 11.1

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