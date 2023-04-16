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Майами Хит - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 13.05.2023

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
13 Мая 2023 года в 02:30 (+03:00). НБА - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 6-й матч
Майами Хит
Нью-Йорк Никс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Нью-Йорк Никс, которое состоится 13 Мая 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 6-й матч, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
СШАТом Тибодо
История личных встреч
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE3
 Филадельфия Сиксерс
Бруклин Нетс
Филадельфия Сиксерс
Бруклин Нетс
121 : 101
Филадельфия Сиксерс
Бруклин Нетс
96 : 84
Бруклин Нетс
Филадельфия Сиксерс
97 : 102
Бруклин Нетс
Филадельфия Сиксерс
88 : 96
4
0
415
370
QFE2
 Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
112 : 99
Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
119 : 106
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс
130 : 122
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс
121 : 129
Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
117 : 119
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс
120 : 128
4
2
727
695
QFE4
 Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
97 : 101
Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
107 : 90
Нью-Йорк Никс
Кливленд Кавальерс
99 : 79
Нью-Йорк Никс
Кливленд Кавальерс
102 : 93
Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
95 : 106
1
4
471
498
QFE1
 Милуоки Бакс
Майами Хит
Милуоки Бакс
Майами Хит
117 : 130
Милуоки Бакс
Майами Хит
138 : 122
Майами Хит
Милуоки Бакс
121 : 99
Майами Хит
Милуоки Бакс
119 : 114
Милуоки Бакс
Майами Хит
126 : 128 ОТ
1
4
594
620
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW3
 Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
126 : 123
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
114 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз
114 : 97
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз
126 : 125
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
116 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз
99 : 118
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
100 : 120
3
4
796
811
QFW2
 Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
112 : 128
Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
103 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз
111 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз
117 : 111 ОТ
Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
116 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз
125 : 85
2
4
628
673
QFW4
 Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
110 : 115
Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
123 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Финикс Санз
124 : 129
Лос-Анджелес Клипперс
Финикс Санз
100 : 112
Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
136 : 130
4
1
610
578
QFW1
 Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
109 : 80
Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
122 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс
111 : 120
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс
114 : 108 ОТ
Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
112 : 109
4
1
571
527
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
SFE1
 Нью-Йорк Никс
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
Майами Хит
101 : 108
Нью-Йорк Никс
Майами Хит
111 : 105
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
105 : 86
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
109 : 101
Нью-Йорк Никс
Майами Хит
112 : 103
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
13.05
Нью-Йорк Никс
Майами Хит
16.05
2
3
511
530
SFE2
 Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
115 : 119
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
121 : 87
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс
102 : 114
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс
116 : 115 ОТ
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс
86 : 95
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
14.05
3
3
663
625
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
SFW1
 Денвер Наггетс
Финикс Санз
Денвер Наггетс
Финикс Санз
125 : 107
Денвер Наггетс
Финикс Санз
97 : 87
Финикс Санз
Денвер Наггетс
121 : 114
Финикс Санз
Денвер Наггетс
129 : 124
Денвер Наггетс
Финикс Санз
118 : 102
Финикс Санз
Денвер Наггетс
100 : 125
Денвер Наггетс
Финикс Санз
14.05
4
2
703
646
SFW2
 Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
112 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
127 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз
127 : 97
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз
104 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
121 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз
13.05
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
14.05
2
3
558
554
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
FE
 
 
15.05
 
 
17.05
 
 
19.05
 
 
21.05
 
 
23.05
 
 
25.05
 
 
27.05
0
0
0
0
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
FW
 
 
16.05
 
 
18.05
 
 
20.05
 
 
22.05
 
 
24.05
 
 
26.05
 
 
28.05
0
0
0
0
Финал
Метка1234567 Выигрыши Мячи
F
 
 
30.05
 
 
01.06
 
 
03.06
 
 
05.06
 
 
07.06
 
 
09.06
 
 
11.06
0
0
0
0

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