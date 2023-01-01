Венгрия - Дания 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
13 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Венгрия - Дания, которое состоится 13 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венгрия
Дания
Главные тренеры
|Кевин Константин
|Хайнц Элерс
История личных встреч
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Дания
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Франция
|0
|0
|5
|Австрия
|0
|0
|6
|Венгрия
|0
|0
|7
|Германия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Финляндия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Чехия
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Норвегия
|0
|0
|5
|Казахстан
|0
|0
|6
|Словения
|0
|0
|7
|Словакия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Латвия
|1
|0