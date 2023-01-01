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Германия - Финляндия 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
13 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Германия
Финляндия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Финляндия, которое состоится 13 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Финляндия
Главные тренеры
ГерманияХарольд Крайс
ФинляндияЮкка Ялонен
История личных встреч
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США13
2
1/4 финала
Швеция13
3
1/4 финала
Дания00
4
1/4 финала
Франция00
5 Австрия00
6 Венгрия00
7 Германия10
8
Зона вылета
Финляндия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада13
2
1/4 финала
Чехия13
3
1/4 финала
Швейцария00
4
1/4 финала
Норвегия00
5 Казахстан00
6 Словения00
7 Словакия10
8
Зона вылета
Латвия10

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