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Россия 25 - Беларусь 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Тула, Россия), вместимость: 3072
13 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Лига Ставок Большой тур Сборной, Лига Ставок Большой тур Сборной
Россия 25
Беларусь

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия 25 - Беларусь, которое состоится 13 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Ставок Большой тур Сборной, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Тула, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия 25
Беларусь
Главные тренеры
РоссияРоман Борисович Ротенберг
РоссияДмитрий Вячеславович Квартальнов
История личных встреч

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