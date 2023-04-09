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Крылья Советов - Локомотив М 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
14 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Крылья Советов
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Локомотив М, которое состоится 14 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
13.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Локомотив М1 : 1Крылья Советов
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Крылья Советов0 : 1Локомотив М
11.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Локомотив М2 : 0Крылья Советов
12.05.2021 Кубок России Финал Локомотив М3 : 1Крылья Советов
30.06.2020 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Локомотив М1 : 1Крылья Советов
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Крылья Советов1 : 2Локомотив М
02.03.2019 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Локомотив М2 : 2Крылья Советов
19.08.2018 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Крылья Советов0 : 1Локомотив М
21.09.2017 Кубок России 1/16 финала Крылья Советов3 : 2 ДВЛокомотив М
05.03.2017 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Крылья Советов0 : 3Локомотив М
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 2 : 1Крылья Советов
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Крылья Советов1 : 5
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 2 : 1Крылья Советов
19.04.2023 Фонбет Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) 2 : 2 3 : 0Крылья Советов
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Крылья Советов0 : 0
08.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Локомотив М3 : 0
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Локомотив М5 : 1
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Локомотив М
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 4Локомотив М
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит27 20 5 2 70-17 65 80.2
2 ЦСКА27 16 6 5 51-24 54 66.7
3 Ростов26 14 8 4 44-34 50 64.1
4 Спартак М27 14 8 5 58-36 50 61.7
5 Ахмат26 13 4 9 41-34 43 55.1
6 Краснодар27 12 7 8 57-44 43 53.1
7 Динамо М26 12 6 8 44-35 42 53.8
8 Оренбург27 12 3 12 50-52 39 48.1
9 Локомотив М26 10 5 11 45-42 35 44.9
10 Сочи26 10 4 12 35-48 34 43.6
11 Урал27 8 6 13 29-42 30 37.0
12 Крылья Советов26 6 7 13 26-42 25 32.1
13 Факел26 4 12 10 33-45 24 30.8
14 Пари Нижний Новгород26 6 5 15 27-49 23 29.5
15
Зона вылета
Химки27 4 6 17 25-59 18 22.2
16
Зона вылета
Торпедо М27 3 4 20 20-52 13 16.0

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