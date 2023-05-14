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Сочи - Ростов 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
14 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Сочи
Ростов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ростов, которое состоится 14 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
РоссияДмитрий Валерьевич Хохлов (и.о.)
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
06.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 2-й тур Сочи3 : 0Ростов
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Ростов2 : 2Сочи
07.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Ростов0 : 1Сочи
16.10.2021 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Сочи3 : 2Ростов
06.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Ростов0 : 0Сочи
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Сочи4 : 2Ростов
19.06.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Сочи10 : 1Ростов
26.10.2019 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Ростов2 : 0Сочи
08.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 3 : 0Сочи
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Сочи3 : 1
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 0Сочи
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Сочи0 : 2
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Сочи1 : 2
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ростов0 : 2
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Ростов
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 3Ростов
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов0 : 0
10.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 2 : 2Ростов
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит27 20 5 2 70-17 65 80.2
2 ЦСКА27 16 6 5 51-24 54 66.7
3 Ростов26 14 8 4 44-34 50 64.1
4 Спартак М27 14 8 5 58-36 50 61.7
5 Ахмат26 13 4 9 41-34 43 55.1
6 Краснодар27 12 7 8 57-44 43 53.1
7 Динамо М26 12 6 8 44-35 42 53.8
8 Оренбург27 12 3 12 50-52 39 48.1
9 Локомотив М26 10 5 11 45-42 35 44.9
10 Сочи26 10 4 12 35-48 34 43.6
11 Урал27 8 6 13 29-42 30 37.0
12 Крылья Советов26 6 7 13 26-42 25 32.1
13 Факел26 4 12 10 33-45 24 30.8
14 Пари Нижний Новгород26 6 5 15 27-49 23 29.5
15
Зона вылета
Химки27 4 6 17 25-59 18 22.2
16
Зона вылета
Торпедо М27 3 4 20 20-52 13 16.0

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