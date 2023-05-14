Сочи - Ростов 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
14 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ростов, которое состоится 14 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Дмитрий Валерьевич Хохлов (и.о.)
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|06.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2-й тур
|3 : 0
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|07.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 1
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|3 : 2
|06.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|4 : 2
|19.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|10 : 1
|26.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|2 : 0
|08.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|09.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|16.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|10.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|80.2
|2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|66.7
|3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|64.1
|4
|Спартак М
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|61.7
|5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|55.1
|6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|53.1
|7
|Динамо М
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|53.8
|8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|48.1
|9
|Локомотив М
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|44.9
|10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|43.6
|11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|37.0
|12
|Крылья Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|32.1
|13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|30.8
|14
|Пари Нижний Новгород
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|29.5
| 15
Зона вылета
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|22.2
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|16.0