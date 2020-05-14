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Динамо М - Ахмат 14 Мая прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
14 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Динамо М
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ахмат, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
СербияСлавиша Йоканович
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
23.11.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат2 : 1Динамо М
02.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Ахмат2 : 1Динамо М
13.09.2022 Фонбет Кубок России Группа C Динамо М2 : 1Ахмат
15.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Динамо М2 : 0Ахмат
14.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ахмат2 : 1Динамо М
28.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Ахмат1 : 2Динамо М
21.09.2020 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Динамо М1 : 0Ахмат
13.03.2020 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Ахмат2 : 3Динамо М
02.11.2019 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Динамо М1 : 1Ахмат
27.04.2019 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Динамо М0 : 0Ахмат
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Динамо М
28.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Динамо М0 : 2
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 3 : 1Динамо М
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М3 : 1
08.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 3 : 3Динамо М
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 1 : 5Ахмат
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Ахмат1 : 3
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Ахмат1 : 0
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Ахмат
08.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Ахмат2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит27 20 5 2 70-17 65 80.2
2 ЦСКА27 16 6 5 51-24 54 66.7
3 Ростов26 14 8 4 44-34 50 64.1
4 Спартак М27 14 8 5 58-36 50 61.7
5 Ахмат26 13 4 9 41-34 43 55.1
6 Краснодар27 12 7 8 57-44 43 53.1
7 Динамо М26 12 6 8 44-35 42 53.8
8 Оренбург27 12 3 12 50-52 39 48.1
9 Локомотив М26 10 5 11 45-42 35 44.9
10 Сочи26 10 4 12 35-48 34 43.6
11 Урал27 8 6 13 29-42 30 37.0
12 Крылья Советов26 6 7 13 26-42 25 32.1
13 Факел26 4 12 10 33-45 24 30.8
14 Пари Нижний Новгород26 6 5 15 27-49 23 29.5
15
Зона вылета
Химки27 4 6 17 25-59 18 22.2
16
Зона вылета
Торпедо М27 3 4 20 20-52 13 16.0

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