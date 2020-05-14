Динамо М - Ахмат 14 Мая прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
14 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ахмат, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Славиша Йоканович
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|23.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|13.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|15.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 0
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 2
|21.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 0
|13.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 3
|02.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|27.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|28.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 3
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 5
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|16.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|80.2
|2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|66.7
|3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|64.1
|4
|Спартак М
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|61.7
|5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|55.1
|6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|53.1
|7
|Динамо М
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|53.8
|8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|48.1
|9
|Локомотив М
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|44.9
|10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|43.6
|11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|37.0
|12
|Крылья Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|32.1
|13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|30.8
|14
|Пари Нижний Новгород
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|29.5
| 15
Зона вылета
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|22.2
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|16.0