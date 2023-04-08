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Факел - Пари Нижний Новгород 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
14 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Факел
Пари Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Пари Нижний Новгород, которое состоится 14 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
РоссияВадим Валентинович Евсеев
РоссияСергей Николаевич Юран
История личных встреч
03.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Пари Нижний Новгород3 : 1Факел
23.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Факел0 : 0Пари Нижний Новгород
27.10.2021 Кубок России Группа 4 Факел0 : 1Пари Нижний Новгород
10.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Факел
13.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Факел0 : 1Пари Нижний Новгород
23.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Факел0 : 2Пари Нижний Новгород
10.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Факел
30.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Факел
15.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Факел1 : 0Пари Нижний Новгород
21.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Факел4 : 1Пари Нижний Новгород
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 2Факел
28.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 0 : 2Факел
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Факел1 : 3
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Факел1 : 1
08.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Факел
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 3 : 1Пари Нижний Новгород
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 3 : 1Пари Нижний Новгород
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит27 20 5 2 70-17 65 80.2
2 ЦСКА27 16 6 5 51-24 54 66.7
3 Ростов26 14 8 4 44-34 50 64.1
4 Спартак М27 14 8 5 58-36 50 61.7
5 Ахмат26 13 4 9 41-34 43 55.1
6 Краснодар27 12 7 8 57-44 43 53.1
7 Динамо М26 12 6 8 44-35 42 53.8
8 Оренбург27 12 3 12 50-52 39 48.1
9 Локомотив М26 10 5 11 45-42 35 44.9
10 Сочи26 10 4 12 35-48 34 43.6
11 Урал27 8 6 13 29-42 30 37.0
12 Крылья Советов26 6 7 13 26-42 25 32.1
13 Факел26 4 12 10 33-45 24 30.8
14 Пари Нижний Новгород26 6 5 15 27-49 23 29.5
15
Зона вылета
Химки27 4 6 17 25-59 18 22.2
16
Зона вылета
Торпедо М27 3 4 20 20-52 13 16.0

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