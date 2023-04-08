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Арсенал - Брайтон 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
14 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 14 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
15ПольшазщЯкуб Кивёр
6БразилиязщГабриэл Магальянс
3ШотландиязщКиран Тирни
20Италияпз Жоржиньо
34ШвейцарияпзГранит Джака
7АнглияпзБукайо Сака
8НорвегияпзМартин Эдегор
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
9БразилиянпГабриэл Жезус
23АнглияврДжейсон Стил
5АнглиязщЛьюис Данк
6АнглиязщЛеви Колвилл
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
13ГерманияпзПаскаль Гросс
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
27ШотландияпзБилли Гилмор
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
22ЯпонияпзКаору Митома
20ПарагвайнпХулио Энсисо
28ИрландиянпЭван Фергюсон
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
История личных встреч
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 4Арсенал
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Арсенал1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Арсенал
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Арсенал
20.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Арсенал
05.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Арсенал1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
05.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Арсенал1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2018 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Арсенал
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 0 : 2Арсенал
02.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 4 : 1Арсенал
21.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Арсенал3 : 3
16.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур 2 : 2Арсенал
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 5
04.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион6 : 0
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
23.04.2023 Кубок Англии 1/2 финала Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0 6 : 7
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 26 4 4 89-31 82 80.4
2
Лига чемпионов
Арсенал35 25 6 4 83-39 81 77.1
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед35 18 12 5 63-31 66 62.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед35 20 6 9 51-41 66 62.9
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур36 17 6 13 65-59 57 52.8
7 Астон Вилла36 17 6 13 48-44 57 52.8
8 Брайтон энд Хоув Альбион33 16 7 10 63-45 55 55.6
9 Фулхэм36 15 6 15 52-49 51 47.2
10 Брентфорд35 12 14 9 52-45 50 47.6
11 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
12 Кристал Пэлас36 11 10 15 37-46 43 39.8
13 Вулверхэмптон36 11 7 18 30-52 40 37.0
14 Борнмут36 11 6 19 37-69 39 36.1
15 Вест Хэм Юнайтед35 10 7 18 38-50 37 35.2
16 Ноттингем Форест36 8 10 18 36-67 34 31.5
17 Эвертон35 7 11 17 32-53 32 30.5
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити35 8 6 21 49-64 30 28.6
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

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