Арсенал - Брайтон 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
14 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 14 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|3
|зщ
|Киран Тирни
|20
|пз
|Жоржиньо
|34
|пз
|Гранит Джака
|7
|пз
|Букайо Сака
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|23
|вр
|Джейсон Стил
|5
|зщ
|Льюис Данк
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|13
|пз
|Паскаль Гросс
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|27
|пз
|Билли Гилмор
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|22
|пз
|Каору Митома
|20
|нп
|Хулио Энсисо
|28
|нп
|Эван Фергюсон
Главные тренеры
|Микель Артета
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
История личных встреч
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 4
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|05.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|05.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|21.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|16.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 5
|04.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|6 : 0
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 1
|23.04.2023
|Кубок Англии
|1/2 финала
|0 : 0 6 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|80.4
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|77.1
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|18
|12
|5
|63-31
|66
|62.9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|62.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|59.0
| 6
Лига конференций
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|52.8
|7
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|52.8
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|55.6
|9
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|47.2
|10
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|47.6
|11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|41.0
|12
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|39.8
|13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|37.0
|14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|36.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|35.2
|16
|Ноттингем Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|31.5
|17
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|30.5
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|28.7
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|28.6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|22.2