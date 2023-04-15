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Сельта - Валенсия 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
14 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Сельта
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Валенсия, которое состоится 14 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Валенсия
Валенсия
13ИспанияврИван Вильяр
2ИспаниязщУго Мальо
4ИспаниязщУнай Нуньес
14ПерупзРенато Тапиа
11АргентинапзФранко Серви
24ИспанияпзГабриэль Вейга
8ИспанияпзФран Бельтран
23СШАпзЛукас де ла Торре
7ИспаниянпКарлес Сайоль
10ИспаниянпЯго Аспас
22ШвейцариянпХарис Сеферович
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
5БразилиязщГабриэл Паулиста
12ГвинеязщМуктар Дьякаби
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
17ИспанияпзНико Гонсалес
18ПортугалияпзАндре Алмейда
36ИспанияпзХави Герра
9НидерландынпДжастин Клюйверт
16БразилиянпСамуэл Лино
19ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Карвальял
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
17.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Валенсия3 : 0Сельта
21.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Валенсия2 : 0Сельта
05.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Сельта1 : 2Валенсия
20.02.2021 Испания - Примера 24-й тур Валенсия2 : 0Сельта
19.09.2020 Испания - Примера 2-й тур Сельта2 : 1Валенсия
01.02.2020 Испания - Примера 22-й тур Валенсия1 : 0Сельта
24.08.2019 Испания - Примера 2-й тур Сельта1 : 0Валенсия
19.01.2019 Испания - Примера 20-й тур Сельта1 : 2Валенсия
26.09.2018 Испания - Примера 6-й тур Валенсия1 : 1Сельта
21.04.2018 Испания - Примера 34-й тур Сельта1 : 1Валенсия
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 1 : 0Сельта
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 3 : 1Сельта
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Сельта1 : 0
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 2 : 0Сельта
17.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Сельта0 : 1
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Валенсия1 : 1
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 2 : 1Валенсия
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Валенсия2 : 1
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 0 : 2Валенсия
16.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Валенсия0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Атлетико М33 21 6 6 60-26 69 69.7
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид33 21 5 7 69-32 68 68.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал33 16 6 11 47-34 54 54.5
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис33 15 7 11 40-37 52 52.5
7 Жирона34 13 9 12 54-48 48 47.1
8 Атлетик Б33 13 8 12 43-33 47 47.5
9 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
10 Райо Вальекано33 12 10 11 40-42 46 46.5
11 Севилья33 12 8 13 41-49 44 44.4
12 Мальорка34 12 8 14 33-37 44 43.1
13 Сельта33 10 9 14 38-46 39 39.4
14 Альмерия34 10 6 18 43-61 36 35.3
15 Кадис34 8 11 15 26-50 35 34.3
16 Вальядолид33 10 5 18 30-57 35 35.4
17 Валенсия33 9 7 17 36-40 34 34.3
18
Зона вылета
Хетафе33 8 10 15 30-42 34 34.3
19
Зона вылета
Эспаньол33 7 10 16 40-56 31 31.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

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