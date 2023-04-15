Эльче - Атлетико М 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
14 Мая 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Атлетико М, которое состоится 14 Мая 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Эдгар Бадия
|7
|зщ
|Лисандро Магальян
|2
|зщ
|Лаутаро Бланко
|17
|пз
|Хосан
|21
|пз
|Омар Маскарель
|26
|пз
|Джон Дональд
|20
|пз
|Херард Гумбау
|16
|пз
|Фидель Чавес
|11
|нп
|Тете
|9
|нп
|Лукас Бое
|10
|нп
|Пере Милья
|1
|вр
|Иво Грбич
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|11
|пз
|Тома Лемар
|21
|пз
|Янник Карраско
|8
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Себастьян Беккасесе
|Диего Симеоне
История личных встреч
|29.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|22.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|01.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 0
|25.10.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 1
|25.04.2015
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|06.12.2014
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 2
|18.04.2014
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 2
|16.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|5 : 1
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 5
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|16.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|21
|6
|6
|60-26
|69
|69.7
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|21
|5
|7
|69-32
|68
|68.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|60.8
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|33
|16
|6
|11
|47-34
|54
|54.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|33
|15
|7
|11
|40-37
|52
|52.5
|7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|47.1
|8
|Атлетик Б
|33
|13
|8
|12
|43-33
|47
|47.5
|9
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|46.1
|10
|Райо Вальекано
|33
|12
|10
|11
|40-42
|46
|46.5
|11
|Севилья
|33
|12
|8
|13
|41-49
|44
|44.4
|12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|43.1
|13
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|38-46
|39
|39.4
|14
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|35.3
|15
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|34.3
|16
|Вальядолид
|33
|10
|5
|18
|30-57
|35
|35.4
|17
|Валенсия
|33
|9
|7
|17
|36-40
|34
|34.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|33
|8
|10
|15
|30-42
|34
|34.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|33
|7
|10
|16
|40-56
|31
|31.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
|16.2