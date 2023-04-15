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Эльче - Атлетико М 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
14 Мая 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
Эльче
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Атлетико М, которое состоится 14 Мая 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Атлетико М
Мадрид
13Испаниявр Эдгар Бадия
7АргентиназщЛисандро Магальян
2АргентиназщЛаутаро Бланко
17Испанияпз Хосан
21ИспанияпзОмар Маскарель
26ИспанияпзДжон Дональд
20ИспанияпзХерард Гумбау
16ИспанияпзФидель Чавес
11Испаниянп Тете
9АргентинанпЛукас Бое
10ИспаниянпПере Милья
1ХорватияврИво Грбич
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
11ФранцияпзТома Лемар
21БельгияпзЯнник Карраско
8ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
Главные тренеры
АргентинаСебастьян Беккасесе
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
29.12.2022 Испания - Примера 15-й тур Атлетико М2 : 0Эльче
11.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Эльче0 : 2Атлетико М
22.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Атлетико М1 : 0Эльче
01.05.2021 Испания - Примера 34-й тур Эльче0 : 1Атлетико М
19.12.2020 Испания - Примера 14-й тур Атлетико М3 : 1Эльче
29.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Атлетико М3 : 0Эльче
25.10.2017 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Эльче1 : 1Атлетико М
25.04.2015 Испания - Примера 33-й тур Атлетико М3 : 0Эльче
06.12.2014 Испания - Примера 14-й тур Эльче0 : 2Атлетико М
18.04.2014 Испания - Примера 34-й тур Атлетико М2 : 0Эльче
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1Эльче
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Эльче4 : 0
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 1 : 0Эльче
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Эльче0 : 2
16.04.2023 Испания - Примера 29-й тур 2 : 0Эльче
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Атлетико М5 : 1
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 2 : 5Атлетико М
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Атлетико М3 : 1
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 1 : 0Атлетико М
16.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Атлетико М2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Атлетико М33 21 6 6 60-26 69 69.7
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид33 21 5 7 69-32 68 68.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал33 16 6 11 47-34 54 54.5
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис33 15 7 11 40-37 52 52.5
7 Жирона34 13 9 12 54-48 48 47.1
8 Атлетик Б33 13 8 12 43-33 47 47.5
9 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
10 Райо Вальекано33 12 10 11 40-42 46 46.5
11 Севилья33 12 8 13 41-49 44 44.4
12 Мальорка34 12 8 14 33-37 44 43.1
13 Сельта33 10 9 14 38-46 39 39.4
14 Альмерия34 10 6 18 43-61 36 35.3
15 Кадис34 8 11 15 26-50 35 34.3
16 Вальядолид33 10 5 18 30-57 35 35.4
17 Валенсия33 9 7 17 36-40 34 34.3
18
Зона вылета
Хетафе33 8 10 15 30-42 34 34.3
19
Зона вылета
Эспаньол33 7 10 16 40-56 31 31.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

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