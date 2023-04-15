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Вальядолид - Севилья 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
14 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Вальядолид
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Севилья, которое состоится 14 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Севилья
Севилья
1ИспанияврХорди Масип
27ИспаниязщИван Фреснеда
20КамерунзщМартин Онгла
15МароккозщДжавад Эль-Ямик
18ИспаниязщСерхио Эскудеро
24ИспанияпзХоакин Фернандес
6ИспанияпзАльваро Агуадо
8Испанияпз Мончу
4ИспанияпзКике Перес
11ЭквадорпзГонсало Плата
25КанаданпКайл Ларин
1СербияврМарко Дмитрович
2АргентиназщГонсало Монтьель
44ФранциязщЛуак Баде
3БразилиязщАлекс Теллес
6СербияпзНеманья Гудель
18СенегалпзПап Гуй
20Бразилияпз Фернандо
17АргентинапзЭрик Ламела
21ИспанияпзОливер Торрес
24АргентинапзАлехандро Гомес
12ИспаниянпРафаэль Мир
Главные тренеры
УругвайПауло Пессолано
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
19.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Севилья1 : 1Вальядолид
20.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Вальядолид1 : 1Севилья
19.12.2020 Испания - Примера 14-й тур Севилья1 : 1Вальядолид
26.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Севилья1 : 1Вальядолид
24.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Вальядолид0 : 1Севилья
07.04.2019 Испания - Примера 31-й тур Вальядолид0 : 2Севилья
25.11.2018 Испания - Примера 13-й тур Севилья1 : 0Вальядолид
16.03.2014 Испания - Примера 28-й тур Севилья4 : 1Вальядолид
20.10.2013 Испания - Примера 9-й тур Вальядолид2 : 2Севилья
28.04.2013 Испания - Примера 33-й тур Вальядолид1 : 1Севилья
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1Вальядолид
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Вальядолид2 : 5
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 2 : 1Вальядолид
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Вальядолид1 : 0
15.04.2023 Испания - Примера 29-й тур 1 : 2Вальядолид
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Севилья
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Севилья3 : 2
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур Севилья0 : 2
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 0 : 1Севилья
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Севилья2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Атлетико М33 21 6 6 60-26 69 69.7
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид33 21 5 7 69-32 68 68.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал33 16 6 11 47-34 54 54.5
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис33 15 7 11 40-37 52 52.5
7 Жирона34 13 9 12 54-48 48 47.1
8 Атлетик Б33 13 8 12 43-33 47 47.5
9 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
10 Райо Вальекано33 12 10 11 40-42 46 46.5
11 Севилья33 12 8 13 41-49 44 44.4
12 Мальорка34 12 8 14 33-37 44 43.1
13 Сельта33 10 9 14 38-46 39 39.4
14 Альмерия34 10 6 18 43-61 36 35.3
15 Кадис34 8 11 15 26-50 35 34.3
16 Вальядолид33 10 5 18 30-57 35 35.4
17 Валенсия33 9 7 17 36-40 34 34.3
18
Зона вылета
Хетафе33 8 10 15 30-42 34 34.3
19
Зона вылета
Эспаньол33 7 10 16 40-56 31 31.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

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