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Эспаньол - Барселона 14 Мая прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
14 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Эспаньол
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Барселона, которое состоится 14 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Барселона
Барселона
13ИспанияврФернандо Пачеко
2ИспаниязщОскар Хиль
23МексиказщСесар Монтес
24ИспаниязщСерхи Гомес
4УругвайзщЛеандро Кабрера
14ИспаниязщБриан Оливан
10ИспанияпзСерхи Дардер
6ИспанияпзДенис Суарес
21ИспаниянпНиколас Рибаудо
17ДаниянпМартин Брейтуэйт
9Испаниянп Хоселу
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
15ДаниязщАндреас Кристенсен
28ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
5ИспанияпзСерхио Бускетс
8Испанияпз Педри
30Испанияпз Гави
22Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
31.12.2022 Испания - Примера 15-й тур Барселона1 : 1Эспаньол
13.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Эспаньол2 : 2Барселона
20.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Барселона1 : 0Эспаньол
08.07.2020 Испания - Примера 35-й тур Барселона1 : 0Эспаньол
04.01.2020 Испания - Примера 19-й тур Эспаньол2 : 2Барселона
30.03.2019 Испания - Примера 29-й тур Барселона2 : 0Эспаньол
08.12.2018 Испания - Примера 15-й тур Эспаньол0 : 4Барселона
04.02.2018 Испания - Примера 22-й тур Эспаньол1 : 1Барселона
25.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала. 2-й матч Барселона2 : 0Эспаньол
17.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала. 1-й матч Эспаньол1 : 0Барселона
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 3 : 2Эспаньол
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Эспаньол1 : 0
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 4 : 2Эспаньол
21.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Эспаньол0 : 0
15.04.2023 Испания - Примера 29-й тур 3 : 1Эспаньол
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Барселона1 : 0
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Барселона4 : 0
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 2 : 1Барселона
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Барселона1 : 0
16.04.2023 Испания - Примера 29-й тур 0 : 0Барселона
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Атлетико М33 21 6 6 60-26 69 69.7
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид33 21 5 7 69-32 68 68.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал33 16 6 11 47-34 54 54.5
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис33 15 7 11 40-37 52 52.5
7 Жирона34 13 9 12 54-48 48 47.1
8 Атлетик Б33 13 8 12 43-33 47 47.5
9 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
10 Райо Вальекано33 12 10 11 40-42 46 46.5
11 Севилья33 12 8 13 41-49 44 44.4
12 Мальорка34 12 8 14 33-37 44 43.1
13 Сельта33 10 9 14 38-46 39 39.4
14 Альмерия34 10 6 18 43-61 36 35.3
15 Кадис34 8 11 15 26-50 35 34.3
16 Вальядолид33 10 5 18 30-57 35 35.4
17 Валенсия33 9 7 17 36-40 34 34.3
18
Зона вылета
Хетафе33 8 10 15 30-42 34 34.3
19
Зона вылета
Эспаньол33 7 10 16 40-56 31 31.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

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