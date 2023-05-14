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Клермон - Лион 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
14 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Клермон
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Лион, которое состоится 14 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Лион
Лион
99ФранцияврМори Дио
36ГаназщАлиду Сейду
21ФранциязщФлоран Ожье
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
3БразилиязщНето Боржес
25ФранцияпзЖоан Гастьен
7ФранцияпзЙоанн Маньен
18КосовопзЭльбасан Рашани
11ГабоннпДжим Аллевина
70АвстриянпМухаммед Чам Сарачевич
95ФранциянпГрежон Кьэ
1ПортугалияврАнтони Лопеш
27ФранциязщМало Гюсто
4ФранциязщКастелло Люкеба
5ХорватиязщДеян Ловрен
3АргентиназщНиколас Тальяфико
23БразилияпзТьяго Мендес
88ФранцияпзКорентин Толиссо
6ФранцияпзМаксанс Какере
18ФранциянпРайан Шерки
26ФранциянпБрэдли Баркола
10ФранциянпАлександр Ляказетт
Главные тренеры
ФранцияПаскаль Гастьен
ФранцияЛоран Блан
История личных встреч
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Лион0 : 1Клермон
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур Клермон1 : 2Лион
22.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Лион3 : 3Клермон
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 1Клермон
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Клермон1 : 0
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2Клермон
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Клермон2 : 1
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур 0 : 2Клермон
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лион5 : 4
28.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 2Лион
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Лион1 : 2
14.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 1 : 2Лион
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Лион3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ34 25 3 6 79-35 78 76.5
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель34 21 7 6 62-34 70 68.6
4
Лига Европы
Монако34 19 7 8 68-51 64 62.7
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион34 16 8 10 57-41 56 54.9
8 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
9 Лорьян34 14 9 11 48-46 51 50.0
10 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
11 Клермон34 14 8 12 37-44 50 49.0
12 Монпелье34 13 4 17 56-57 43 42.2
13 Тулуза34 12 6 16 48-55 42 41.2
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест34 8 11 15 38-50 35 34.3
16 Осер34 8 10 16 32-56 34 33.3
17
Зона вылета
Нант34 6 14 14 35-50 32 31.4
18
Зона вылета
Аяччо34 6 5 23 22-61 23 22.5
19
Зона вылета
Труа34 4 10 20 42-73 22 21.6
20
Зона вылета
Анже34 3 5 26 28-74 14 13.7

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