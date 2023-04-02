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Монпелье - Лорьян 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Монпелье
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Лорьян, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Лорьян
Лорьян
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
6ФранциязщКристофер Жюльен
4МализщКики Куяте
3ГвинеязщИссиага Силла
27ФранциязщФету Мауасса
18ФранцияпзЛео Леруа
12ФранцияпзЖордан Ферри
13ФранцияпзЖорис Шотар
7ФранциянпАрно Норден
21ФранциянпЭлье Ваи
38ШвейцарияврИвон Мвого
3ТунисзщМонтассар Тальби
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
12КамерунзщДарлин Йонгва
18Кот-д'ИвуарпзБамо Мейте
19ФранцияпзЛоран Абергель
8НигерияпзБонке Инносент
14ФранцияпзРомен Февр
80ФранцияпзЭнцо Ле Фе
9МалинпИбраима Коне
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
29.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Лорьян0 : 2Монпелье
20.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Лорьян0 : 1Монпелье
22.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Монпелье3 : 1Лорьян
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Монпелье1 : 1Лорьян
29.11.2020 Франция - Лига 1 12-й тур Лорьян0 : 1Монпелье
24.01.2018 Кубок Франции 1/16 финала Монпелье4 : 3Лорьян
15.04.2017 Франция - Лига 1 33-й тур Монпелье2 : 0Лорьян
29.10.2016 Франция - Лига 1 11-й тур Лорьян2 : 2Монпелье
06.02.2016 Франция - Лига 1 25-й тур Лорьян1 : 1Монпелье
28.10.2015 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Лорьян3 : 2Монпелье
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 5 : 4Монпелье
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 4Монпелье
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Монпелье1 : 0
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 2 : 1Монпелье
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Монпелье1 : 2
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лорьян2 : 1
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 3Лорьян
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Лорьян0 : 1
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 3 : 1Лорьян
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Лорьян0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ34 25 3 6 79-35 78 76.5
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель34 21 7 6 62-34 70 68.6
4
Лига Европы
Монако34 19 7 8 68-51 64 62.7
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион34 16 8 10 57-41 56 54.9
8 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
9 Лорьян34 14 9 11 48-46 51 50.0
10 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
11 Клермон34 14 8 12 37-44 50 49.0
12 Монпелье34 13 4 17 56-57 43 42.2
13 Тулуза34 12 6 16 48-55 42 41.2
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест34 8 11 15 38-50 35 34.3
16 Осер34 8 10 16 32-56 34 33.3
17
Зона вылета
Нант34 6 14 14 35-50 32 31.4
18
Зона вылета
Аяччо34 6 5 23 22-61 23 22.5
19
Зона вылета
Труа34 4 10 20 42-73 22 21.6
20
Зона вылета
Анже34 3 5 26 28-74 14 13.7

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