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Брест - Осер 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Брест
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Осер, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Осер
Осер
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
7АлжирпзХарис Белькебла
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
45ФранцияпзМахди Камара
10ФранциянпРомен дель Кастильо
15БениннпСтив Мунье
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
1РумынияврЙонуц Раду
13АлжирзщАким Зедадка
4Бразилиязщ Жубал
95ФранциязщСулейман Туре
14ГаназщГидеон Менса
97МадагаскарпзРайан Равелсон
80ФранцияпзХан-Ноа Массенго
12МалипзБирама Туре
7ФранциянпГотье Эн
9Кабо-ВерденпЖоя Да Кошта
11СенегалнпМ'Байе Ньянг
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Осер1 : 1Брест
11.02.2019 Франция - Лига 2 24-й тур Брест1 : 0Осер
31.08.2018 Франция - Лига 2 6-й тур Осер0 : 2Брест
09.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 29-й тур Осер1 : 2Брест
13.10.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 11-й тур Брест1 : 1Осер
10.02.2017 Франция - Лига 2 25-й тур Осер3 : 1Брест
17.09.2016 Франция - Лига 2 7-й тур Брест1 : 0Осер
13.05.2016 Франция - Лига 2 38-й тур Брест0 : 0Осер
31.07.2015 Франция - Лига 2 1-й тур Осер0 : 0Брест
05.03.2015 Кубок Франции 1/4 финала Брест0 : 0 2 : 4Осер
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Брест
03.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Брест2 : 0
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 0 : 0Брест
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Брест1 : 0
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур 1 : 1Брест
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Осер1 : 1
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 2 : 1Осер
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Осер1 : 1
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Осер2 : 1
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур 0 : 3Осер
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ34 25 3 6 79-35 78 76.5
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель34 21 7 6 62-34 70 68.6
4
Лига Европы
Монако34 19 7 8 68-51 64 62.7
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион34 16 8 10 57-41 56 54.9
8 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
9 Лорьян34 14 9 11 48-46 51 50.0
10 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
11 Клермон34 14 8 12 37-44 50 49.0
12 Монпелье34 13 4 17 56-57 43 42.2
13 Тулуза34 12 6 16 48-55 42 41.2
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест34 8 11 15 38-50 35 34.3
16 Осер34 8 10 16 32-56 34 33.3
17
Зона вылета
Нант34 6 14 14 35-50 32 31.4
18
Зона вылета
Аяччо34 6 5 23 22-61 23 22.5
19
Зона вылета
Труа34 4 10 20 42-73 22 21.6
20
Зона вылета
Анже34 3 5 26 28-74 14 13.7

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