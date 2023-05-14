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Тулуза - Нант 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Тулуза
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Нант, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Нант
Нант
30ФранцияврМаксим Дюпе
3ДаниязщМиккель Деслер
4ФранциязщАнтони Руо
2ДаниязщРасмус Николайсен
15ЧилизщГабриэль Суасо
10БельгияпзБрехт Дежагере
17НидерландыпзСтейн Спирингс
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
6МарокконпЗакария Абухляль
27НидерландынпТейс Даллинга
21БразилиянпРафаэл Ратан
1ФранцияврАльбан Лафон
28ФранциязщФабьен Сентонс
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
3БразилияпзАндрей Жиротто
29ФранцияпзКентен Мерлен
10ФранцияпзЛюдовик Блас
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
25ФранцияпзФлоран Молле
14КамеруннпИгнатиус Ганаго
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
Главные тренеры
ФранцияФилипп Монтанье
История личных встреч
29.04.2023 Кубок Франции Финал Нант1 : 5Тулуза
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Нант3 : 1Тулуза
30.05.2021 Франция - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Нант0 : 1Тулуза
27.05.2021 Франция - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Тулуза1 : 2Нант
01.12.2019 Франция - Лига 1 15-й тур Нант2 : 1Тулуза
07.04.2019 Франция - Лига 1 31-й тур Тулуза1 : 0Нант
05.02.2019 Кубок Франции 1/8 финала Нант2 : 0Тулуза
20.10.2018 Франция - Лига 1 10-й тур Нант4 : 0Тулуза
17.01.2018 Франция - Лига 1 21-й тур Тулуза1 : 1Нант
04.11.2017 Франция - Лига 1 12-й тур Нант2 : 1Тулуза
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 0Тулуза
02.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Тулуза0 : 1
29.04.2023 Кубок Франции Финал Нант1 : 5Тулуза
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 0 : 1Тулуза
14.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Тулуза1 : 2
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Нант0 : 2
03.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 2 : 0Нант
29.04.2023 Кубок Франции Финал Нант1 : 5Тулуза
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Нант2 : 2
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 2 : 1Нант
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ34 25 3 6 79-35 78 76.5
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель34 21 7 6 62-34 70 68.6
4
Лига Европы
Монако34 19 7 8 68-51 64 62.7
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион34 16 8 10 57-41 56 54.9
8 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
9 Лорьян34 14 9 11 48-46 51 50.0
10 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
11 Клермон34 14 8 12 37-44 50 49.0
12 Монпелье34 13 4 17 56-57 43 42.2
13 Тулуза34 12 6 16 48-55 42 41.2
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест34 8 11 15 38-50 35 34.3
16 Осер34 8 10 16 32-56 34 33.3
17
Зона вылета
Нант34 6 14 14 35-50 32 31.4
18
Зона вылета
Аяччо34 6 5 23 22-61 23 22.5
19
Зона вылета
Труа34 4 10 20 42-73 22 21.6
20
Зона вылета
Анже34 3 5 26 28-74 14 13.7

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