Тулуза - Нант 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Нант, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Нант
Нант
|30
|вр
|Максим Дюпе
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|4
|зщ
|Антони Руо
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|15
|зщ
|Габриэль Суасо
|10
|пз
|Брехт Дежагере
|17
|пз
|Стейн Спирингс
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|6
|нп
|Закария Абухляль
|27
|нп
|Тейс Даллинга
|21
|нп
|Рафаэл Ратан
|1
|вр
|Альбан Лафон
|28
|зщ
|Фабьен Сентонс
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|пз
|Андрей Жиротто
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|10
|пз
|Людовик Блас
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|25
|пз
|Флоран Молле
|14
|нп
|Игнатиус Ганаго
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Филипп Монтанье
История личных встреч
|29.04.2023
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 5
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|30.05.2021
|Франция - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 1
|27.05.2021
|Франция - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|01.12.2019
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 0
|05.02.2019
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|20.10.2018
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|17.01.2018
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|04.11.2017
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 0
|02.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|29.04.2023
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 5
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|14.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 5
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 2
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|34
|25
|3
|6
|79-35
|78
|76.5
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|71.4
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|68.6
| 4
Лига Европы
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|62.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|57.8
|6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|54.9
|7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|54.9
|8
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|48.6
|9
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|50.0
|10
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|47.6
|11
|Клермон
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|49.0
|12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|42.2
|13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|41.2
|14
|Страсбург
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|36.2
|15
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|34.3
|16
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|33.3
| 17
Зона вылета
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|31.4
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|22.5
| 19
Зона вылета
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|21.6
| 20
Зона вылета
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
|13.7