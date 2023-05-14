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Ренн - Труа 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ренн
Труа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Труа, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Труа
Труа
30ФранцияврСтив Манданда
27МализщАмари Траоре
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
18ФранцияпзЖануэль Белосьян
14ФранцияпзБенжамен Буриго
8ФранцияпзБатист Сантамария
21ХорватияпзЛовро Майер
10БельгиянпЖереми Доку
9ФранциянпАрно Калимуэндо
19ФранциянпАмин Гуири
30ФранцияврГотье Галлон
19ДаниязщАндреас Бруус
22ФранциязщТанги Зукру
23ФранциязщАдиль Рами
17ГвианазщЙоанн Сальмье
39ФранциязщЯссер Ларуси
11Португалияпз Рони Лопеш
6МалипзРоминиг Куаме
24ФранцияпзКсавье Шавалерен
29ФранциянпВильсон Одобер
7Гвинея-БисаунпМама Бальде
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
АвстралияПатрик Киснорбо
История личных встреч
04.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Труа1 : 1Ренн
20.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Ренн4 : 1Труа
31.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Труа2 : 2Ренн
24.02.2018 Франция - Лига 1 27-й тур Ренн2 : 0Труа
05.08.2017 Франция - Лига 1 1-й тур Труа1 : 1Ренн
16.01.2016 Франция - Лига 1 21-й тур Труа2 : 4Ренн
26.09.2015 Франция - Лига 1 8-й тур Ренн1 : 1Труа
24.04.2013 Франция - Лига 1 33-й тур Ренн1 : 2Труа
02.12.2012 Франция - Лига 1 15-й тур Труа2 : 3Ренн
29.11.2012 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Ренн2 : 1Труа
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Ренн
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Ренн4 : 2
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 0Ренн
15.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Ренн3 : 0
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур 3 : 1Ренн
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Труа1 : 3
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Труа0 : 1
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 2 : 2Труа
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 3 : 1Труа
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Труа0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ34 25 3 6 79-35 78 76.5
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель34 21 7 6 62-34 70 68.6
4
Лига Европы
Монако34 19 7 8 68-51 64 62.7
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион34 16 8 10 57-41 56 54.9
8 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
9 Лорьян34 14 9 11 48-46 51 50.0
10 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
11 Клермон34 14 8 12 37-44 50 49.0
12 Монпелье34 13 4 17 56-57 43 42.2
13 Тулуза34 12 6 16 48-55 42 41.2
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест34 8 11 15 38-50 35 34.3
16 Осер34 8 10 16 32-56 34 33.3
17
Зона вылета
Нант34 6 14 14 35-50 32 31.4
18
Зона вылета
Аяччо34 6 5 23 22-61 23 22.5
19
Зона вылета
Труа34 4 10 20 42-73 22 21.6
20
Зона вылета
Анже34 3 5 26 28-74 14 13.7

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