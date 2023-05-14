21:13 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 мая
Воскресенье 14 мая
Свернуть список

Монако - Лилль 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
14 Мая 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Монако
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лилль, которое состоится 14 Мая 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Лилль
Лилль
16ГерманияврАлександр Нюбель
26ФранциязщРубен Агилар
6ФранциязщАксель Дисаси
34ФранциязщКрислен Матсима
2Бразилиязщ Вандерсон
4МалипзМохамед Камара
19ФранцияпзЮссуф Фофана
17РоссияпзАлександр Головин
44ФранцияпзЭлисс Бен-Сегир
14СенегалнпИсмаил Якобс
31ГерманиянпКевин Фолланд
30ФранцияврЛюка Шевалье
18ФранциязщБафоде Диаките
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
20АнглияпзАнхель Гомес
21ФранцияпзБенжамен Андре
23КосовопзЭдон Жегрова
10ФранцияпзРеми Кабелла
7ФранциянпЖонатан Бамба
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
БельгияФилипп Клеман
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Лилль4 : 3Монако
06.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль1 : 2Монако
19.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур Монако2 : 2Лилль
14.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Монако0 : 0Лилль
06.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Лилль2 : 1Монако
21.12.2019 Франция - Лига 1 19-й тур Монако5 : 1Лилль
17.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монако0 : 3Лилль
15.03.2019 Франция - Лига 1 29-й тур Лилль0 : 1Монако
18.08.2018 Франция - Лига 1 2-й тур Монако0 : 0Лилль
16.03.2018 Франция - Лига 1 30-й тур Монако2 : 1Лилль
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 2Монако
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Монако0 : 4
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 3 : 0Монако
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Монако3 : 1
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур 2 : 2Монако
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 0Лилль
29.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Лилль3 : 0
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 1Лилль
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Лилль2 : 1
08.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур 1 : 0Лилль
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ34 25 3 6 79-35 78 76.5
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель34 21 7 6 62-34 70 68.6
4
Лига Европы
Монако34 19 7 8 68-51 64 62.7
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион34 16 8 10 57-41 56 54.9
8 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
9 Лорьян34 14 9 11 48-46 51 50.0
10 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
11 Клермон34 14 8 12 37-44 50 49.0
12 Монпелье34 13 4 17 56-57 43 42.2
13 Тулуза34 12 6 16 48-55 42 41.2
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест34 8 11 15 38-50 35 34.3
16 Осер34 8 10 16 32-56 34 33.3
17
Зона вылета
Нант34 6 14 14 35-50 32 31.4
18
Зона вылета
Аяччо34 6 5 23 22-61 23 22.5
19
Зона вылета
Труа34 4 10 20 42-73 22 21.6
20
Зона вылета
Анже34 3 5 26 28-74 14 13.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close