Монако - Лилль 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
14 Мая 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лилль, которое состоится 14 Мая 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Лилль
Лилль
|16
|вр
|Александр Нюбель
|26
|зщ
|Рубен Агилар
|6
|зщ
|Аксель Дисаси
|34
|зщ
|Крислен Матсима
|2
|зщ
|Вандерсон
|4
|пз
|Мохамед Камара
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|44
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|31
|нп
|Кевин Фолланд
|30
|вр
|Люка Шевалье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|20
|пз
|Анхель Гомес
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|23
|пз
|Эдон Жегрова
|10
|пз
|Реми Кабелла
|7
|нп
|Жонатан Бамба
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Паулу Фонсека
|Паулу Фонсека
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|4 : 3
|06.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|19.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|5 : 1
|17.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|15.03.2019
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|18.08.2018
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 0
|16.03.2018
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 4
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|08.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|34
|25
|3
|6
|79-35
|78
|76.5
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|71.4
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|68.6
| 4
Лига Европы
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|62.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|57.8
|6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|54.9
|7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|54.9
|8
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|48.6
|9
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|50.0
|10
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|47.6
|11
|Клермон
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|49.0
|12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|42.2
|13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|41.2
|14
|Страсбург
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|36.2
|15
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|34.3
|16
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|33.3
| 17
Зона вылета
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|31.4
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|22.5
| 19
Зона вылета
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|21.6
| 20
Зона вылета
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
|13.7