Марсель - Анже 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
14 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Анже, которое состоится 14 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Анже
Анже
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|27
|пз
|Жордан Верету
|17
|пз
|Дженгиз Ундер
|18
|пз
|Руслан Малиновский
|70
|нп
|Алексис Санчес
|1
|вр
|Поль Бернардони
|94
|зщ
|Ян Валери
|5
|зщ
|Миха Блажич
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|2
|зщ
|Батиста Менди
|10
|пз
|Химад Абделли
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|34
|пз
|Джастин-Ноэль Калумба
|92
|нп
|Сада Тиуб
|19
|нп
|Абдалла Сима
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Александр Дюжо
История личных встреч
|30.09.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|04.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|5 : 2
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|03.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|30.03.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|29.04.2018
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|4 : 2
|21.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|08.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|34
|25
|3
|6
|79-35
|78
|76.5
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|71.4
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|68.6
| 4
Лига Европы
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|62.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|57.8
|6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|54.9
|7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|54.9
|8
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|48.6
|9
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|50.0
|10
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|47.6
|11
|Клермон
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|49.0
|12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|42.2
|13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|41.2
|14
|Страсбург
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|36.2
|15
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|34.3
|16
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|33.3
| 17
Зона вылета
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|31.4
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|22.5
| 19
Зона вылета
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|21.6
| 20
Зона вылета
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
|13.7