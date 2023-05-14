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Марсель - Анже 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
14 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Марсель
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Анже, которое состоится 14 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Анже
Анже
16ИспанияврПау Лопес
99ДР КонгозщШансель Мбемба
4ФранциязщСамуэль Жиго
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
7ФранциязщЖонатан Клосс
30ПортугалиязщНуну Тавареш
21ФранцияпзВалентин Ронжье
27ФранцияпзЖордан Верету
17ТурцияпзДженгиз Ундер
18УкраинапзРуслан Малиновский
70ЧилинпАлексис Санчес
1ФранцияврПоль Бернардони
94ТунисзщЯн Валери
5СловениязщМиха Блажич
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
2ФранциязщБатиста Менди
10ФранцияпзХимад Абделли
6АлжирпзНабиль Бенталеб
34ФранцияпзДжастин-Ноэль Калумба
92СенегалнпСада Тиуб
19СенегалнпАбдалла Сима
7СенегалнпИбраима Ньяне
Главные тренеры
ХорватияИгор Тудор
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
30.09.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Анже0 : 3Марсель
04.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Марсель5 : 2Анже
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Анже0 : 0Марсель
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель3 : 2Анже
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур Анже2 : 1Марсель
25.01.2020 Франция - Лига 1 21-й тур Марсель0 : 0Анже
03.12.2019 Франция - Лига 1 16-й тур Анже0 : 2Марсель
30.03.2019 Франция - Лига 1 30-й тур Марсель2 : 2Анже
22.12.2018 Франция - Лига 1 19-й тур Анже1 : 1Марсель
29.04.2018 Франция - Лига 1 35-й тур Анже1 : 1Марсель
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Марсель
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель2 : 1
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2Марсель
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Марсель3 : 1
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур 0 : 0Марсель
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Анже1 : 2
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 4 : 2Анже
21.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Анже1 : 2
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 2 : 1Анже
08.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Анже1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ34 25 3 6 79-35 78 76.5
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель34 21 7 6 62-34 70 68.6
4
Лига Европы
Монако34 19 7 8 68-51 64 62.7
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион34 16 8 10 57-41 56 54.9
8 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
9 Лорьян34 14 9 11 48-46 51 50.0
10 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
11 Клермон34 14 8 12 37-44 50 49.0
12 Монпелье34 13 4 17 56-57 43 42.2
13 Тулуза34 12 6 16 48-55 42 41.2
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест34 8 11 15 38-50 35 34.3
16 Осер34 8 10 16 32-56 34 33.3
17
Зона вылета
Нант34 6 14 14 35-50 32 31.4
18
Зона вылета
Аяччо34 6 5 23 22-61 23 22.5
19
Зона вылета
Труа34 4 10 20 42-73 22 21.6
20
Зона вылета
Анже34 3 5 26 28-74 14 13.7

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