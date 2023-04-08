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Верона - Торино 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
14 Мая 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Верона
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Торино, которое состоится 14 Мая 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Торино
Турин
1ИталияврЛоренцо Монтипо
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
6ШвециязщИсак Хин
27ПольшазщПавел Давидович
5ИталияпзМарко Фараони
61ФранцияпзАдриен Тамез
28ДанияпзОливер Абильгор
7ИталияпзСимоне Верди
33СловакияпзОндрей Дуда
8СербиянпДарко Лазович
19Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
32СербияврВаня Милинкович-Савич
5ГваделупазщЭндрю Гравильон
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
13ШвейцариязщРикардо Родригес
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
19АвстриязщВалентино Лацаро
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
16ХорватияпзНикола Влашич
23СенегалнпДемба Сек
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
ИталияМарко Цаффарони
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
04.01.2023 Италия - Серия А 16-й тур Торино1 : 1Верона
14.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Верона0 : 1Торино
19.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Торино1 : 0Верона
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Верона1 : 1Торино
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Торино1 : 1Верона
22.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Торино1 : 1Верона
15.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Верона3 : 3Торино
25.02.2018 Италия - Серия А 26-й тур Верона2 : 1Торино
01.10.2017 Италия - Серия А 7-й тур Торино2 : 2Верона
31.01.2016 Италия - Серия А 22-й тур Торино0 : 0Верона
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 1Верона
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Верона0 : 6
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 1Верона
21.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур Верона2 : 1
15.04.2023 Италия - Серия А 30-й тур 0 : 0Верона
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Торино1 : 1
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 2Торино
29.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Торино1 : 2
22.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур 0 : 1Торино
16.04.2023 Италия - Серия А 30-й тур Торино1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи34 26 5 3 70-23 83 81.4
2
Лига чемпионов
Ювентус34 20 6 8 52-28 66 64.7
3
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
4
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
5
Лига Европы
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта35 17 7 11 56-42 58 55.2
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина34 12 10 12 45-40 46 45.1
9 Удинезе34 11 13 10 45-41 46 45.1
10 Болонья34 12 10 12 43-44 46 45.1
11 Монца34 12 10 12 42-45 46 45.1
12 Торино34 12 10 12 36-39 46 45.1
13 Сассуоло34 12 8 14 41-50 44 43.1
14 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
15 Эмполи34 9 11 14 31-44 38 37.3
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Верона34 7 9 18 28-51 30 29.4
18
Зона вылета
Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
19
Зона вылета
Кремонезе34 4 12 18 31-59 24 23.5
20
Зона вылета
Сампдория34 3 8 23 20-61 17 16.7

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