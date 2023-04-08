Верона - Торино 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
14 Мая 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Торино, которое состоится 14 Мая 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Торино
Турин
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|6
|зщ
|Исак Хин
|27
|зщ
|Павел Давидович
|5
|пз
|Марко Фараони
|61
|пз
|Адриен Тамез
|28
|пз
|Оливер Абильгор
|7
|пз
|Симоне Верди
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|нп
|Дарко Лазович
|19
|нп
|Милан Джурич
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|5
|зщ
|Эндрю Гравильон
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|19
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|23
|нп
|Демба Сек
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
|Марко Цаффарони
|Иван Юрич
История личных встреч
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 3
|25.02.2018
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|01.10.2017
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|31.01.2016
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 6
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|21.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|16.04.2023
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|81.4
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|64.7
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|61.9
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|61.8
| 5
Лига Европы
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|58.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|35
|17
|7
|11
|56-42
|58
|55.2
|7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|56.9
|8
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|45.1
|9
|Удинезе
|34
|11
|13
|10
|45-41
|46
|45.1
|10
|Болонья
|34
|12
|10
|12
|43-44
|46
|45.1
|11
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|45.1
|12
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|45.1
|13
|Сассуоло
|34
|12
|8
|14
|41-50
|44
|43.1
|14
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|36.2
|15
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|37.3
|16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|30.5
|17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|28.6
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|23.5
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|34
|3
|8
|23
|20-61
|17
|16.7