21:14 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 мая
Воскресенье 14 мая
Свернуть список

Фиорентина - Удинезе 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Фиорентина
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Удинезе, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Удинезе
Удине
1ИталияврПьетро Терраччано
2Бразилиязщ Додо
4СербиязщНикола Миленкович
28АргентиназщЛукас Куарта
15СербиязщАлекса Терзич
34МароккопзСофьян Амрабат
10ИталияпзГаэтано Кастровилли
11ФранцияпзНанитамо Иконе
72ЧехияпзАнтонин Барак
8ИталияпзРиккардо Сапонара
7СербиянпЛука Йович
1ИталияврМарко Сильвестри
50БразилиязщРодриго Бекао
29СловениязщЯка Бийол
18АргентиназщПатрисио Перес
2ИрландиязщФести Эбоселе
13ИталиязщИйенома Удогие
24СербияпзЛазар Самарджич
11Бразилияпз Уолас
4СловенияпзСанди Ловрич
37АргентинапзРоберто Перейра
30Северная МакедониянпИлия Несторовски
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияАндреа Соттиль
История личных встреч
31.08.2022 Италия - Серия А 4-й тур Удинезе1 : 0Фиорентина
27.04.2022 Италия - Серия А 20-й тур Фиорентина0 : 4Удинезе
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Удинезе0 : 1Фиорентина
28.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Удинезе1 : 0Фиорентина
25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Удинезе0 : 1 ДВФиорентина
25.10.2020 Италия - Серия А 5-й тур Фиорентина3 : 2Удинезе
08.03.2020 Италия - Серия А 26-й тур Удинезе0 : 0Фиорентина
06.10.2019 Италия - Серия А 7-й тур Фиорентина1 : 0Удинезе
03.02.2019 Италия - Серия А 22-й тур Удинезе1 : 1Фиорентина
02.09.2018 Италия - Серия А 3-й тур Фиорентина1 : 0Удинезе
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина1 : 2
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 0Фиорентина
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 3 : 3Фиорентина
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Фиорентина5 : 0
27.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Фиорентина0 : 0
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Удинезе2 : 0
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Удинезе1 : 1
28.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 0Удинезе
23.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе3 : 0
16.04.2023 Италия - Серия А 30-й тур 3 : 0Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи34 26 5 3 70-23 83 81.4
2
Лига чемпионов
Ювентус34 20 6 8 52-28 66 64.7
3
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
4
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
5
Лига Европы
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта35 17 7 11 56-42 58 55.2
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина34 12 10 12 45-40 46 45.1
9 Удинезе34 11 13 10 45-41 46 45.1
10 Болонья34 12 10 12 43-44 46 45.1
11 Монца34 12 10 12 42-45 46 45.1
12 Торино34 12 10 12 36-39 46 45.1
13 Сассуоло34 12 8 14 41-50 44 43.1
14 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
15 Эмполи34 9 11 14 31-44 38 37.3
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Верона34 7 9 18 28-51 30 29.4
18
Зона вылета
Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
19
Зона вылета
Кремонезе34 4 12 18 31-59 24 23.5
20
Зона вылета
Сампдория34 3 8 23 20-61 17 16.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close