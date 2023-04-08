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Ювентус - Кремонезе 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
14 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Ювентус
Кремонезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Кремонезе, которое состоится 14 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Кремонезе
Кремона
1ПольшаврВойцех Щенсны
15ИталиязщФедерико Гатти
6Бразилиязщ Данило
12БразилиязщАлекс Сандро
42ИталиязщТоммазо Барбьери
44ИталияпзНиколо Фаджоли
32АргентинапзЛеандро Паредес
20ИталияпзФабио Миретти
43АнглиянпСэмюэл Айлинг
14ПольшанпАркадиуш Милик
18ИталиянпМойзе Кин
12ИталияврМарко Карнесекки
17ИталиязщЛеонардо Серникола
21РумыниязщВлад Кирикеш
44ГрузиязщЛука Лочошвили
5МексиказщХоан Васкес
26ИталияпзМарко Бенасси
28ФранцияпзСуалихо Мейте
19ИталияпзМикеле Кастаньетти
27ЧилипзПабло Гальдамес
77НигериянпДавид Окереке
9ИталиянпДаниэль Чофани
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияДавиде Баллардини
История личных встреч
04.01.2023 Италия - Серия А 16-й тур Кремонезе0 : 1Ювентус
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Ювентус1 : 1
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 2Ювентус
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Ювентус2 : 1
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 1Ювентус
26.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч 1 : 0Ювентус
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Кремонезе2 : 0
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 1Кремонезе
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Кремонезе1 : 1
27.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Кремонезе
23.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур 3 : 0Кремонезе
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи34 26 5 3 70-23 83 81.4
2
Лига чемпионов
Ювентус34 20 6 8 52-28 66 64.7
3
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
4
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
5
Лига Европы
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта35 17 7 11 56-42 58 55.2
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина34 12 10 12 45-40 46 45.1
9 Удинезе34 11 13 10 45-41 46 45.1
10 Болонья34 12 10 12 43-44 46 45.1
11 Монца34 12 10 12 42-45 46 45.1
12 Торино34 12 10 12 36-39 46 45.1
13 Сассуоло34 12 8 14 41-50 44 43.1
14 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
15 Эмполи34 9 11 14 31-44 38 37.3
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Верона34 7 9 18 28-51 30 29.4
18
Зона вылета
Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
19
Зона вылета
Кремонезе34 4 12 18 31-59 24 23.5
20
Зона вылета
Сампдория34 3 8 23 20-61 17 16.7

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