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Болонья - Рома 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
14 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Болонья
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Рома, которое состоится 14 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Рома
Рим
28ПольшаврЛукаш Скорупски
14ИталиязщКевин Бонифаци
4УругвайзщХоакин Соса
50ИталиязщАндреа Камбьязо
29ИталияпзЛоренцо Де Сильвестри
8АргентинапзНиколас Домингес
30НидерландыпзЙерди Схаутен
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
7ИталиянпРиккардо Орсолини
99ГамбиянпМуса Барроу
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
3БразилиязщРожер Ибаньес
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
4ИталияпзБриан Кристанте
8СербияпзНеманья Матич
52ИталияпзЭдоардо Бове
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
59ПольшанпНикола Залевский
21АргентинанпПауло Дибала
9АнглиянпТэмми Абрахам
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
04.01.2023 Италия - Серия А 16-й тур Рома1 : 0Болонья
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Рома0 : 0Болонья
01.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Болонья1 : 0Рома
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Рома1 : 0Болонья
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Болонья1 : 5Рома
07.02.2020 Италия - Серия А 23-й тур Рома2 : 3Болонья
22.09.2019 Италия - Серия А 4-й тур Болонья1 : 2Рома
18.02.2019 Италия - Серия А 24-й тур Рома2 : 1Болонья
23.09.2018 Италия - Серия А 5-й тур Болонья2 : 0Рома
31.03.2018 Италия - Серия А 30-й тур Болонья1 : 1Рома
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 1Болонья
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 3 : 1Болонья
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Болонья1 : 1
21.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур 2 : 1Болонья
15.04.2023 Италия - Серия А 30-й тур Болонья1 : 1
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Рома1 : 0
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Рома0 : 2
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 1Рома
29.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Рома1 : 1
24.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур 3 : 1Рома
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи34 26 5 3 70-23 83 81.4
2
Лига чемпионов
Ювентус34 20 6 8 52-28 66 64.7
3
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
4
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
5
Лига Европы
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта35 17 7 11 56-42 58 55.2
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина34 12 10 12 45-40 46 45.1
9 Удинезе34 11 13 10 45-41 46 45.1
10 Болонья34 12 10 12 43-44 46 45.1
11 Монца34 12 10 12 42-45 46 45.1
12 Торино34 12 10 12 36-39 46 45.1
13 Сассуоло34 12 8 14 41-50 44 43.1
14 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
15 Эмполи34 9 11 14 31-44 38 37.3
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Верона34 7 9 18 28-51 30 29.4
18
Зона вылета
Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
19
Зона вылета
Кремонезе34 4 12 18 31-59 24 23.5
20
Зона вылета
Сампдория34 3 8 23 20-61 17 16.7

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