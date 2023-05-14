Болонья - Рома 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
14 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Рома, которое состоится 14 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Рома
Рим
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|14
|зщ
|Кевин Бонифаци
|4
|зщ
|Хоакин Соса
|50
|зщ
|Андреа Камбьязо
|29
|пз
|Лоренцо Де Сильвестри
|8
|пз
|Николас Домингес
|30
|пз
|Йерди Схаутен
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|20
|пз
|Михел Эбишер
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|99
|нп
|Муса Барроу
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|3
|зщ
|Рожер Ибаньес
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|8
|пз
|Неманья Матич
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|59
|нп
|Никола Залевский
|21
|нп
|Пауло Дибала
|9
|нп
|Тэмми Абрахам
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 5
|07.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|18.02.2019
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|23.09.2018
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|21.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|24.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|81.4
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|64.7
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|61.9
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|61.8
| 5
Лига Европы
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|58.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|35
|17
|7
|11
|56-42
|58
|55.2
|7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|56.9
|8
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|45.1
|9
|Удинезе
|34
|11
|13
|10
|45-41
|46
|45.1
|10
|Болонья
|34
|12
|10
|12
|43-44
|46
|45.1
|11
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|45.1
|12
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|45.1
|13
|Сассуоло
|34
|12
|8
|14
|41-50
|44
|43.1
|14
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|36.2
|15
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|37.3
|16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|30.5
|17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|28.6
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|23.5
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|34
|3
|8
|23
|20-61
|17
|16.7