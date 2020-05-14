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Штутгарт - Байер 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
14 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Штутгарт
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Байер, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Байер
Леверкузен
33ГерманияврФабиан Бредлов
2ГерманиязщВальдемар Антон
23ФранциязщДан-Аксель Загаду
21ЯпониязщХироки Ито
4ГерманиязщЙоша Вагноман
16ГерманиязщАтакан Каразор
24ХорватиязщБорна Соса
3ЯпонияпзВатару Эндо
8ФранцияпзЭнцо Мийо
10ПортугалиянпТьягу Томаш
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
5НидерландызщМитчел Баккер
10ГерманияпзКерем Демирбай
11ГерманияпзНадим Амири
19ФранцияпзМусса Диаби
27ГерманияпзФлориан Вирц
21ФранциянпАмин Адли
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ИспанияХаби Олано Алонсо
История личных встреч
12.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Байер2 : 0Штутгарт
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Байер4 : 2Штутгарт
19.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Штутгарт1 : 3Байер
06.02.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур Байер5 : 2Штутгарт
03.10.2020 Германия - Бундеслига 3-й тур Штутгарт1 : 1Байер
05.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Байер2 : 1Штутгарт
13.04.2019 Германия - Бундеслига 29-й тур Штутгарт0 : 1Байер
23.11.2018 Германия - Бундеслига 12-й тур Байер2 : 0Штутгарт
28.04.2018 Германия - Бундеслига 32-й тур Байер0 : 1Штутгарт
08.12.2017 Германия - Бундеслига 15-й тур Штутгарт0 : 2Байер
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 1Штутгарт
03.05.2023 Кубок Германии 1/2 финала Штутгарт2 : 3
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Штутгарт2 : 1
21.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 1 : 1Штутгарт
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Штутгарт3 : 3
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Байер
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Байер1 : 2
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 0 : 0Байер
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Байер2 : 0
20.04.2023 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 1 : 4Байер
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария32 20 8 4 89-34 68 70.8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д31 20 4 7 73-40 64 68.8
3
Лига чемпионов
Унион32 17 8 7 48-34 59 61.5
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31 17 6 8 55-37 57 61.3
5
Лига Европы
Фрайбург32 16 8 8 48-42 56 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Вольфсбург32 13 10 9 56-44 49 51.0
7 Байер31 14 6 11 54-43 48 51.6
8 Айнтрахт Ф32 12 10 10 54-49 46 47.9
9 Майнц32 12 9 11 51-49 45 46.9
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М31 10 9 12 46-48 39 41.9
12 Вердер31 10 5 16 49-60 35 37.6
13 Аугсбург32 9 7 16 42-58 34 35.4
14 Хоффенхайм32 9 5 18 43-54 32 33.3
15 Бохум32 9 4 19 36-71 31 32.3
16 Шальке-0432 7 9 16 31-65 30 31.3
17
Зона вылета
Штутгарт31 6 10 15 39-54 28 30.1
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

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