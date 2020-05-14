Штутгарт - Байер 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
14 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Байер, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Байер
Леверкузен
|33
|вр
|Фабиан Бредлов
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|21
|зщ
|Хироки Ито
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|16
|зщ
|Атакан Каразор
|24
|зщ
|Борна Соса
|3
|пз
|Ватару Эндо
|8
|пз
|Энцо Мийо
|10
|нп
|Тьягу Томаш
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Митчел Баккер
|10
|пз
|Керем Демирбай
|11
|пз
|Надим Амири
|19
|пз
|Мусса Диаби
|27
|пз
|Флориан Вирц
|21
|нп
|Амин Адли
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Хаби Олано Алонсо
История личных встреч
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 2
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|5 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|05.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|13.04.2019
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|23.11.2018
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|08.12.2017
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 3
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|21.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 3
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|20.04.2023
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|20
|8
|4
|89-34
|68
|70.8
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|31
|20
|4
|7
|73-40
|64
|68.8
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|32
|17
|8
|7
|48-34
|59
|61.5
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|17
|6
|8
|55-37
|57
|61.3
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|32
|16
|8
|8
|48-42
|56
|58.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|32
|13
|10
|9
|56-44
|49
|51.0
|7
|Байер
|31
|14
|6
|11
|54-43
|48
|51.6
|8
|Айнтрахт Ф
|32
|12
|10
|10
|54-49
|46
|47.9
|9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|46.9
|10
|Кёльн
|32
|10
|11
|11
|47-51
|41
|42.7
|11
|Боруссия М
|31
|10
|9
|12
|46-48
|39
|41.9
|12
|Вердер
|31
|10
|5
|16
|49-60
|35
|37.6
|13
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|35.4
|14
|Хоффенхайм
|32
|9
|5
|18
|43-54
|32
|33.3
|15
|Бохум
|32
|9
|4
|19
|36-71
|31
|32.3
|16
|Шальке-04
|32
|7
|9
|16
|31-65
|30
|31.3
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|39-54
|28
|30.1
| 18
Зона вылета
|Герта
|32
|6
|7
|19
|39-67
|25
|26.0