РБ Лейпциг - Вердер 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
14 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вердер, которое состоится 14 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вердер
Бремен
|21
|вр
|Янис Бласвих
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|17
|пз
|Доминик Собослаи
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|8
|пз
|Амаду Айдара
|7
|пз
|Дани Ольмо
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|11
|нп
|Тимо Вернер
|1
|вр
|Иржи Павленка
|5
|зщ
|Амос Пипер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|3
|зщ
|Антони Юнг
|32
|пз
|Марко Фридль
|8
|пз
|Митчелл-Элия Вайзер
|36
|пз
|Кристиан Гросс
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|10
|нп
|Леонардо Биттенкорт
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Марко Розе
|Оле Вернер
История личных встреч
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|30.04.2021
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 2 ДВ
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|22.12.2018
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|3 : 2
|15.04.2018
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|25.11.2017
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|02.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 5
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 4
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|20
|8
|4
|89-34
|68
|70.8
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|31
|20
|4
|7
|73-40
|64
|68.8
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|32
|17
|8
|7
|48-34
|59
|61.5
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|17
|6
|8
|55-37
|57
|61.3
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|32
|16
|8
|8
|48-42
|56
|58.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|32
|13
|10
|9
|56-44
|49
|51.0
|7
|Байер
|31
|14
|6
|11
|54-43
|48
|51.6
|8
|Айнтрахт Ф
|32
|12
|10
|10
|54-49
|46
|47.9
|9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|46.9
|10
|Кёльн
|32
|10
|11
|11
|47-51
|41
|42.7
|11
|Боруссия М
|31
|10
|9
|12
|46-48
|39
|41.9
|12
|Вердер
|31
|10
|5
|16
|49-60
|35
|37.6
|13
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|35.4
|14
|Хоффенхайм
|32
|9
|5
|18
|43-54
|32
|33.3
|15
|Бохум
|32
|9
|4
|19
|36-71
|31
|32.3
|16
|Шальке-04
|32
|7
|9
|16
|31-65
|30
|31.3
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|39-54
|28
|30.1
| 18
Зона вылета
|Герта
|32
|6
|7
|19
|39-67
|25
|26.0