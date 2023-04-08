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РБ Лейпциг - Вердер 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
14 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
РБ Лейпциг
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вердер, которое состоится 14 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вердер
Бремен
21ГерманияврЯнис Бласвих
16ГерманиязщЛукас Клостерман
2ФранциязщМохамед Симакан
4ВенгриязщВилли Орбан
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
17ВенгрияпзДоминик Собослаи
27АвстрияпзКонрад Лаймер
8МалипзАмаду Айдара
7ИспанияпзДани Ольмо
18ФранцияпзКристофер Нкунку
11ГерманиянпТимо Вернер
1ЧехияврИржи Павленка
5ГерманиязщАмос Пипер
4ГерманиязщНиклас Штарк
3ГерманиязщАнтони Юнг
32АвстрияпзМарко Фридль
8ГерманияпзМитчелл-Элия Вайзер
36ГерманияпзКристиан Гросс
6ДанияпзЙенс Стаге
20АвстрияпзРомано Шмид
10ГерманиянпЛеонардо Биттенкорт
7ГерманиянпМарвин Дукш
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
12.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Вердер1 : 2РБ Лейпциг
30.04.2021 Кубок Германии 1/2 финала Вердер1 : 2 ДВРБ Лейпциг
10.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Вердер1 : 4РБ Лейпциг
12.12.2020 Германия - Бундеслига 11-й тур РБ Лейпциг2 : 0Вердер
15.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг3 : 0Вердер
21.09.2019 Германия - Бундеслига 5-й тур Вердер0 : 3РБ Лейпциг
18.05.2019 Германия - Бундеслига 34-й тур Вердер2 : 1РБ Лейпциг
22.12.2018 Германия - Бундеслига 17-й тур РБ Лейпциг3 : 2Вердер
15.04.2018 Германия - Бундеслига 30-й тур Вердер1 : 1РБ Лейпциг
25.11.2017 Германия - Бундеслига 13-й тур РБ Лейпциг2 : 0Вердер
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 0 : 1РБ Лейпциг
02.05.2023 Кубок Германии 1/2 финала 1 : 5РБ Лейпциг
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур РБ Лейпциг1 : 0
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 2 : 0РБ Лейпциг
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур РБ Лейпциг3 : 2
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Вердер1 : 2
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 2 : 1Вердер
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 2 : 4Вердер
16.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Вердер1 : 2
08.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур 2 : 2Вердер
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария32 20 8 4 89-34 68 70.8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д31 20 4 7 73-40 64 68.8
3
Лига чемпионов
Унион32 17 8 7 48-34 59 61.5
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31 17 6 8 55-37 57 61.3
5
Лига Европы
Фрайбург32 16 8 8 48-42 56 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Вольфсбург32 13 10 9 56-44 49 51.0
7 Байер31 14 6 11 54-43 48 51.6
8 Айнтрахт Ф32 12 10 10 54-49 46 47.9
9 Майнц32 12 9 11 51-49 45 46.9
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М31 10 9 12 46-48 39 41.9
12 Вердер31 10 5 16 49-60 35 37.6
13 Аугсбург32 9 7 16 42-58 34 35.4
14 Хоффенхайм32 9 5 18 43-54 32 33.3
15 Бохум32 9 4 19 36-71 31 32.3
16 Шальке-0432 7 9 16 31-65 30 31.3
17
Зона вылета
Штутгарт31 6 10 15 39-54 28 30.1
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

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