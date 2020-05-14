Порту - Каза Пия 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
14 Мая 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Каза Пия, которое состоится 14 Мая 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Каза Пия
Лиссабон
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|05.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|0 : 3
|08.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 1
|04.05.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|26.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|22.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 2
|05.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|21.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|09.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|31
|26
|2
|3
|72-17
|80
|86.0
|2
|Порту
|31
|24
|4
|3
|64-19
|76
|81.7
|3
|Брага
|31
|23
|2
|6
|66-26
|71
|76.3
|4
|Спортинг
|31
|21
|4
|6
|65-28
|67
|72.0
|5
|Арока
|31
|13
|9
|9
|33-35
|48
|51.6
|6
|Витория Гимарайнш
|31
|14
|5
|12
|32-36
|47
|50.5
|7
|Шавиш
|32
|12
|10
|10
|34-35
|46
|47.9
|8
|Фамаликан
|32
|13
|4
|15
|35-41
|43
|44.8
|9
|Визела
|32
|11
|7
|14
|33-35
|40
|41.7
|10
|Каза Пия
|31
|11
|7
|13
|28-35
|40
|43.0
|11
|Боавишта
|32
|11
|7
|14
|38-52
|40
|41.7
|12
|Риу Аве
|31
|10
|9
|12
|33-37
|39
|41.9
|13
|Портимоненсе
|31
|10
|4
|17
|24-40
|34
|36.6
|14
|Жил Висенте
|32
|9
|7
|16
|31-40
|34
|35.4
|15
|Эшторил
|31
|8
|4
|19
|26-46
|28
|30.1
|16
|Маритиму
|31
|6
|5
|20
|29-58
|23
|24.7
|17
|Пасуш де Феррейра
|32
|5
|5
|22
|23-58
|20
|20.8
|18
|Санта-Клара
|31
|4
|7
|20
|22-50
|19
|20.4