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Порту - Каза Пия 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
14 Мая 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Порту
Каза Пия

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Каза Пия, которое состоится 14 Мая 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Каза Пия
Лиссабон
Главные тренеры
ПортугалияСержиу Консейсау
ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
07.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Каза Пия0 : 0Порту
05.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Каза Пия0 : 3Порту
08.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 0 : 1Порту
04.05.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту3 : 2 ДВ
30.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Порту1 : 0
26.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч 1 : 2Порту
22.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур 0 : 2Порту
05.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Каза Пия1 : 1
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 0Каза Пия
21.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Каза Пия0 : 1
16.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур 1 : 1Каза Пия
09.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Каза Пия3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика31 26 2 3 72-17 80 86.0
2 Порту31 24 4 3 64-19 76 81.7
3 Брага31 23 2 6 66-26 71 76.3
4 Спортинг31 21 4 6 65-28 67 72.0
5 Арока31 13 9 9 33-35 48 51.6
6 Витория Гимарайнш31 14 5 12 32-36 47 50.5
7 Шавиш32 12 10 10 34-35 46 47.9
8 Фамаликан32 13 4 15 35-41 43 44.8
9 Визела32 11 7 14 33-35 40 41.7
10 Каза Пия31 11 7 13 28-35 40 43.0
11 Боавишта32 11 7 14 38-52 40 41.7
12 Риу Аве31 10 9 12 33-37 39 41.9
13 Портимоненсе31 10 4 17 24-40 34 36.6
14 Жил Висенте32 9 7 16 31-40 34 35.4
15 Эшторил31 8 4 19 26-46 28 30.1
16 Маритиму31 6 5 20 29-58 23 24.7
17 Пасуш де Феррейра32 5 5 22 23-58 20 20.8
18 Санта-Клара31 4 7 20 22-50 19 20.4

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