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Гронинген - Аякс 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
14 Мая 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Гронинген
Аякс

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Аякс, которое состоится 14 Мая 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Аякс
Амстердам
20НидерландыврМайкл Веррипс
24НидерландызщНорден Мусампа
12НидерландызщRadinio Balker
37ЧехиязщМатей Халуш
2НидерландызщДамил Данкерлёй
7СловакияпзТомаш Суслов
8НорвегияпзЙохан Хове
18НорвегияпзIsak Dybvik
10ШвецияпзДалехо Ирандуст
9СШАнпРикардо Пепи
21ФинляндиянпОливер Антман
12АргентинаврХеронимо Рульи
19МексиказщJorge Sanchez
2НидерландызщЮрриен Тимбер
25НидерландызщЮри Бас
4МексикапзЭдсон Альварес
8НидерландыпзКеннет Тейлор
21АвстрияпзФлориан Гриллич
6НидерландыпзДави Классен
10СербиянпДушан Тадич
9НидерландынпБрайан Бробби
7НидерландынпСтивен Бергвейн
Главные тренеры
НидерландыДжон Хейтинга
История личных встреч
14.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Аякс6 : 1Гронинген
02.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген1 : 3Аякс
25.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Аякс3 : 0Гронинген
07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Аякс3 : 1Гронинген
04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гронинген1 : 0Аякс
26.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген2 : 1Аякс
28.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс2 : 0Гронинген
20.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гронинген0 : 1Аякс
15.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Аякс3 : 0Гронинген
01.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гронинген1 : 2Аякс
07.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 1 : 1Гронинген
25.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гронинген0 : 1
15.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 2 : 1Гронинген
07.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген1 : 2
02.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 3 : 1Гронинген
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс0 : 0
30.04.2023 Кубок Нидерландов Финал Аякс1 : 1 2 : 3
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 3 : 0Аякс
16.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Аякс3 : 1
09.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд3176
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен3168
3
Квалификация Лиги Европы
Аякс3163
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар3161
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте3258
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3153
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3148
8 Валвейк3141
9 Херенвен3141
10 НЕК Неймеген3238
11 Гоу Эхед Иглс3137
12 Фортуна3135
13 Витесс3131
14 Волендам3130
15 Эммен3128
16
Стыковая зона
Эксельсиор3128
17
Зона вылета
Гронинген3118
18
Зона вылета
Камбюр3116

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