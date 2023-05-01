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ПСВ Эйндховен - Фортуна 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
14 Мая 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Фортуна, которое состоится 14 Мая 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Фортуна
Ситтард-Гелен
1АргентинаврWalter Benitez
3НидерландызщДжордан Тезе
5БразилиязщАндре Рамальо
22АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
30НидерландызщPatrick van Aanholt
23НидерландыпзЙоей Верман
6Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
20НидерландыпзГус Тиль
7НидерландыпзЧави Симонс
27БельгиянпЖоан Бакайоко
9НидерландынпЛюк де Йонг
31ХорватияврИвор Пандур
12ПортугалиязщИву Пинту
2Испаниязщ Химо
14БразилиязщРодриго Гут
5ВеликобританиязщGeorge Cox
21ТурцияпзДоган Эрдоган
8ХорватияпзКристиян Бистрович
77НидерландынпТейянни Нослин
7ИспаниянпИньиго Кордоба
85ПортугалиянпУмаро Эмбало
11НидерландынпПол Гладон
Главные тренеры
НидерландыРуд ван Нистелрой
ИспанияХулио Веласкес
История личных встреч
15.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Фортуна2 : 2ПСВ Эйндховен
20.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд ПСВ Эйндховен2 : 0Фортуна
07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фортуна1 : 4ПСВ Эйндховен
07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фортуна1 : 3ПСВ Эйндховен
04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Фортуна
07.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
03.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
18.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фортуна1 : 2ПСВ Эйндховен
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 0 : 1ПСВ Эйндховен
30.04.2023 Кубок Нидерландов Финал 1 : 1 2 : 3ПСВ Эйндховен
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
16.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 2 : 3ПСВ Эйндховен
08.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0
07.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Фортуна2 : 0
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 2 : 0Фортуна
16.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Фортуна0 : 3
09.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 4 : 0Фортуна
02.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Фортуна3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд3176
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен3168
3
Квалификация Лиги Европы
Аякс3163
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар3161
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте3258
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3153
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3148
8 Валвейк3141
9 Херенвен3141
10 НЕК Неймеген3238
11 Гоу Эхед Иглс3137
12 Фортуна3135
13 Витесс3131
14 Волендам3130
15 Эммен3128
16
Стыковая зона
Эксельсиор3128
17
Зона вылета
Гронинген3118
18
Зона вылета
Камбюр3116

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