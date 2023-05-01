ПСВ Эйндховен - Фортуна 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
14 Мая 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Фортуна, которое состоится 14 Мая 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Walter Benitez
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|22
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|30
|зщ
|Patrick van Aanholt
|23
|пз
|Йоей Верман
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|20
|пз
|Гус Тиль
|7
|пз
|Чави Симонс
|27
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|31
|вр
|Ивор Пандур
|12
|зщ
|Иву Пинту
|2
|зщ
|Химо
|14
|зщ
|Родриго Гут
|5
|зщ
|George Cox
|21
|пз
|Доган Эрдоган
|8
|пз
|Кристиян Бистрович
|77
|нп
|Тейянни Нослин
|7
|нп
|Иньиго Кордоба
|85
|нп
|Умаро Эмбало
|11
|нп
|Пол Гладон
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Хулио Веласкес
История личных встреч
|15.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|5 : 0
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 0
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 4
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 3
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 0
|07.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|5 : 0
|03.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|5 : 0
|18.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 2
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 1 2 : 3
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 0
|16.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 3
|08.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|07.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 0
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|16.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 3
|09.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|02.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|31
|76
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|31
|68
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|31
|63
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|31
|61
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|32
|58
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|31
|53
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|31
|48
|8
|Валвейк
|31
|41
|9
|Херенвен
|31
|41
|10
|НЕК Неймеген
|32
|38
|11
|Гоу Эхед Иглс
|31
|37
|12
|Фортуна
|31
|35
|13
|Витесс
|31
|31
|14
|Волендам
|31
|30
|15
|Эммен
|31
|28
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|31
|18
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|31
|16