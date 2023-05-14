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Кривбасс - Рух 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
14 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 26-й тур
Кривбасс
Рух В

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Рух В, которое состоится 14 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Рух В
Винники
Главные тренеры
УкраинаЮрий Николаевич Вернидуб
БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
История личных встреч
06.11.2022 Украина - Премьер-лига 11-й тур Рух В2 : 1Кривбасс
08.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Кривбасс0 : 1
04.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур 0 : 0Кривбасс
29.04.2023 Украина - Премьер-лига 23-й тур Кривбасс2 : 1
23.04.2023 Украина - Премьер-лига 22-й тур Кривбасс2 : 3
14.04.2023 Украина - Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Кривбасс
08.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Рух В3 : 0
04.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур 0 : 0Рух В
29.04.2023 Украина - Премьер-лига 23-й тур Рух В1 : 1
24.04.2023 Украина - Премьер-лига 22-й тур 3 : 2Рух В
19.04.2023 Украина - Премьер-лига 10-й тур 1 : 0Рух В
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр26 19 6 1 60-18 63 80.8
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-126 18 5 3 57-22 59 75.6
3
Квалификация Лиги конференций
Заря25 17 4 4 52-28 55 73.3
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К26 15 5 6 39-23 50 64.1
5 Александрия26 9 13 4 38-31 40 51.3
6 Колос25 9 6 10 21-27 33 44.0
7 Кривбасс25 9 5 11 21-28 32 42.7
8 Ворскла25 8 6 11 29-35 30 40.0
9 Черноморец26 7 8 11 30-36 29 37.2
10 Металлист 192525 5 12 8 20-38 27 36.0
11 Ингулец26 7 6 13 20-31 27 34.6
12 Минай25 6 8 11 19-28 26 34.7
13 Верес25 6 6 13 30-38 24 32.0
14 Рух В25 5 9 11 26-35 24 32.0
15
Зона вылета
Металлист25 5 7 13 26-44 22 29.3
16
Зона вылета
Львов25 3 4 18 18-44 13 17.3

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