Кривбасс - Рух 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
14 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Рух В, которое состоится 14 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Рух В
Винники
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
|Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
|06.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|04.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
|14.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|08.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|04.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|19.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|26
|19
|6
|1
|60-18
|63
|80.8
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|26
|18
|5
|3
|57-22
|59
|75.6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|25
|17
|4
|4
|52-28
|55
|73.3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|26
|15
|5
|6
|39-23
|50
|64.1
|5
|Александрия
|26
|9
|13
|4
|38-31
|40
|51.3
|6
|Колос
|25
|9
|6
|10
|21-27
|33
|44.0
|7
|Кривбасс
|25
|9
|5
|11
|21-28
|32
|42.7
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|29-35
|30
|40.0
|9
|Черноморец
|26
|7
|8
|11
|30-36
|29
|37.2
|10
|Металлист 1925
|25
|5
|12
|8
|20-38
|27
|36.0
|11
|Ингулец
|26
|7
|6
|13
|20-31
|27
|34.6
|12
|Минай
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|34.7
|13
|Верес
|25
|6
|6
|13
|30-38
|24
|32.0
|14
|Рух В
|25
|5
|9
|11
|26-35
|24
|32.0
| 15
Зона вылета
|Металлист
|25
|5
|7
|13
|26-44
|22
|29.3
| 16
Зона вылета
|Львов
|25
|3
|4
|18
|18-44
|13
|17.3