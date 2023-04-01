БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
14 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 14 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|01.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|13.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 1
|09.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 1
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 3
|27.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 0
|05.05.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|21.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 1
|02.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2
|18.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0 5 : 4
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 3
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|23.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 2
|19.04.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|18.04.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|8
|7
|0
|1
|19-4
|21
|87.5
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|7
|4
|2
|1
|13-7
|14
|66.7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|6
|4
|2
|0
|7-3
|14
|77.8
|4
|Неман
|6
|4
|1
|1
|10-5
|13
|72.2
|5
|Славия-Мозырь
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|47.6
|6
|Ислочь
|7
|3
|1
|3
|11-7
|10
|47.6
|7
|Сморгонь
|7
|3
|0
|4
|7-14
|9
|42.9
|8
|Слуцк
|8
|2
|3
|3
|10-11
|9
|37.5
|9
|Минск
|8
|1
|4
|3
|7-8
|7
|29.2
|10
|Гомель
|7
|1
|4
|2
|8-13
|7
|33.3
|11
|Нафтан
|7
|1
|2
|4
|4-10
|5
|23.8
|12
|Динамо-Брест
|7
|1
|0
|6
|5-12
|3
|14.3
|13
|Белшина
|6
|0
|2
|4
|2-9
|-8
|-10
|-44.4
|14
|Энергетик-БГУ
|7
|2
|1
|4
|4-9
|-13
|-20
|-61.9
| 15
Зона вылета
|Шахтёр С
|6
|4
|1
|1
|9-4
|-17
|-30
|-94.4