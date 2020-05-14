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Неман - Сморгонь 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Неман
Сморгонь

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Сморгонь, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
19.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Неман5 : 0Сморгонь
07.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Сморгонь0 : 2Неман
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0 5 : 4Неман
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 3Неман
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Неман1 : 0
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 0 : 1Неман
19.04.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Неман1 : 1
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Сморгонь1 : 0
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Сморгонь
21.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Сморгонь3 : 2
14.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 4 : 1Сморгонь
07.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Сморгонь0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн8 7 0 1 19-4 21 87.5
2
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ7 4 2 1 13-7 14 66.7
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ6 4 2 0 7-3 14 77.8
4 Неман6 4 1 1 10-5 13 72.2
5 Славия-Мозырь7 3 1 3 7-7 10 47.6
6 Ислочь7 3 1 3 11-7 10 47.6
7 Сморгонь7 3 0 4 7-14 9 42.9
8 Слуцк8 2 3 3 10-11 9 37.5
9 Минск8 1 4 3 7-8 7 29.2
10 Гомель7 1 4 2 8-13 7 33.3
11 Нафтан7 1 2 4 4-10 5 23.8
12 Динамо-Брест7 1 0 6 5-12 3 14.3
13 Белшина6 0 2 4 2-9 -8 -10 -44.4
14 Энергетик-БГУ7 2 1 4 4-9 -13 -20 -61.9
15
Зона вылета
Шахтёр С6 4 1 1 9-4 -17 -30 -94.4

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