Кайсар - Тобол 14 Мая прямая трансляция
14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Тобол, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Тобол
Костанай
История личных встреч
|23.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|14.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|03.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|29.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|30.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|28.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|12.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 1
|25.08.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|14.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|05.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|06.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 0
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|15.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|08.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|01.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 3
|06.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|16.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 1
|09.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|02.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кызыл-Жар
|9
|7
|1
|1
|11-3
|22
|81.5
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|9
|7
|0
|2
|13-9
|21
|77.8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|9
|6
|2
|1
|22-9
|20
|74.1
|4
|Актобе
|8
|5
|2
|1
|20-9
|17
|70.8
|5
|Кайрат
|8
|4
|3
|1
|19-12
|15
|62.5
|6
|Атырау
|9
|4
|2
|3
|10-15
|14
|51.9
|7
|Тобол
|8
|3
|2
|3
|12-13
|11
|45.8
|8
|Окжетпес
|8
|3
|1
|4
|11-10
|10
|41.7
|9
|Кайсар
|8
|3
|1
|4
|11-13
|10
|41.7
|10
|Жетысу
|9
|3
|1
|5
|7-12
|10
|37.0
|11
|Шахтёр Крг
|9
|2
|2
|5
|11-14
|8
|29.6
| 12
Зона вылета
|Каспий
|9
|2
|2
|5
|9-16
|8
|29.6
| 13
Зона вылета
|Аксу
|9
|1
|1
|7
|8-19
|4
|14.8
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|10
|1
|0
|9
|6-16
|3
|10.0