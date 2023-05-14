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Кайсар - Тобол 14 Мая прямая трансляция

14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур
Кайсар
Тобол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Тобол, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Тобол
Костанай
История личных встреч
23.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кайсар1 : 3Тобол
14.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Тобол1 : 0Кайсар
03.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Тобол3 : 0Кайсар
29.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кайсар2 : 1Тобол
30.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 29-й тур Кайсар1 : 1Тобол
28.07.2019 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Тобол0 : 2Кайсар
12.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Кайсар5 : 1Тобол
25.08.2018 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Тобол0 : 0Кайсар
14.07.2018 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Кайсар2 : 2Тобол
05.05.2018 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Тобол0 : 3Кайсар
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 4 : 0Кайсар
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кайсар1 : 2
15.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Кайсар
08.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Кайсар2 : 1
01.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур 1 : 3Кайсар
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Тобол2 : 3
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Тобол2 : 2
16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур 4 : 1Тобол
09.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Тобол0 : 1
02.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Тобол
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кызыл-Жар9 7 1 1 11-3 22 81.5
2
Квалификация Лиги конференций
Астана9 7 0 2 13-9 21 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы9 6 2 1 22-9 20 74.1
4 Актобе8 5 2 1 20-9 17 70.8
5 Кайрат8 4 3 1 19-12 15 62.5
6 Атырау9 4 2 3 10-15 14 51.9
7 Тобол8 3 2 3 12-13 11 45.8
8 Окжетпес8 3 1 4 11-10 10 41.7
9 Кайсар8 3 1 4 11-13 10 41.7
10 Жетысу9 3 1 5 7-12 10 37.0
11 Шахтёр Крг9 2 2 5 11-14 8 29.6
12
Зона вылета
Каспий9 2 2 5 9-16 8 29.6
13
Зона вылета
Аксу9 1 1 7 8-19 4 14.8
14
Зона вылета
Мактаарал10 1 0 9 6-16 3 10.0

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