21:16 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 мая
Воскресенье 14 мая
Свернуть список

США - Венгрия 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
14 Мая 2023 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
США
Венгрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Венгрия, которое состоится 14 Мая 2023 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Венгрия
Главные тренеры
СШАДэвид Куинн
СШАКевин Константин
История личных встреч
13.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 5-й тур США5 : 1Венгрия
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 4США
29.05.2022 ЧМ-2022 За 3-е место 8 : 4США
28.05.2022 ЧМ-2022 1/2 финала 4 : 3США
26.05.2022 ЧМ-2022 1/4 финала 0 : 3США
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа B США4 : 2
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Венгрия1 : 3
29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа E. 3-й тур Венгрия2 : 1
27.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа E. 2-й тур 9 : 0Венгрия
26.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа E. 1-й тур 5 : 3Венгрия
16.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 7-й тур 4 : 2Венгрия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США13
2
1/4 финала
Дания13
3
1/4 финала
Швеция13
4
1/4 финала
Франция12
5 Австрия11
6 Германия10
7 Венгрия10
8
Зона вылета
Финляндия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария13
2
1/4 финала
Канада13
3
1/4 финала
Чехия13
4
1/4 финала
Казахстан12
5 Норвегия11
6 Словакия10
7 Латвия10
8
Зона вылета
Словения10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close