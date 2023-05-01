США - Венгрия 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
14 Мая 2023 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Венгрия, которое состоится 14 Мая 2023 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Венгрия
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Кевин Константин
История личных встреч
|13.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 5-й тур
|5 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 4
|29.05.2022
|ЧМ-2022
|За 3-е место
|8 : 4
|28.05.2022
|ЧМ-2022
|1/2 финала
|4 : 3
|26.05.2022
|ЧМ-2022
|1/4 финала
|0 : 3
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|4 : 2
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
|29.08.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|2 : 1
|27.08.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|9 : 0
|26.08.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|5 : 3
|16.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 7-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Франция
|1
|2
|5
|Австрия
|1
|1
|6
|Германия
|1
|0
|7
|Венгрия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Финляндия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Чехия
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Казахстан
|1
|2
|5
|Норвегия
|1
|1
|6
|Словакия
|1
|0
|7
|Латвия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Словения
|1
|0